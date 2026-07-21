آل پاکستان پٹرول پمپ اونرز کی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر پمپ بند کرنے کی دھمکی

 آج ایسوسی ایشن کی وفاقی وزیر پٹرولیم سے اہم ملاقات ہے، آل پاکستان پٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر

ویب ڈیسک July 21, 2026
facebook whatsup
فائل

آل پاکستان پٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر انعام الحق چوہدری نے کہا ہے کہ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمایوں خان نے آج ملک بھر کے پٹرول پمپ مالکان کو وفاقی دارالحکومت پہنچنے کی کال دی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اس کال کا مقصد آج 4 بجے ایسوسی ایشن کی وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک سے اہم ملاقات ہے، ہمارے مطالبات بالکل جائز ہیں، پٹرولیم مصنوعات کی روزانہ قیمتوں کا تعین قابل قبول نہیں۔

انہوں نے کہا کہ پٹرول ڈیلرز کو مارجن میں اضافہ ناگزیر ہے، موجودہ مارجن پر ہمارا معاشی قتل ہے، حکومت کو پٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کے نظام کو سٹریم لائن کرنا ہوگا، اس مارجن پر پٹرول پمپ چلانا ناممکن ہوچکا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اگر آج کی ملاقات نتیجہ خیز نہ ہوئی تو ملک بھر میں پٹرول پمپ بند کردئے جائیں گے، وزیرپٹرولیم سے ملاقات کے بعد اہم پریس کانفرنس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دوست کے گھر چوری کرنے والا ملزم گرفتار، 36 لاکھ روپے برآمد

Express News

خیبرپختونخوا میں بارش کا سلسلہ جاری، سیلابی صورتحال، 12 افراد جاں بحق

Express News

گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح کیلئے نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کیلئے پرعزم ہیں، وزیراعظم

Express News

وزیراعظم کا ایران-امریکا کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین پر تحمل پر زور

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان

Express News

پی ٹی اے اور میٹا کے درمیان فریم ورک پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو