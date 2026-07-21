38ویں پاکستان اسکریبل چیمپئن شپ کا ٹائٹل حسن ہادی نے جیت لیا

دفاعی چیمپئن اور پاکستان نمبر ون وسیم کھتری نے پانچویں پوزیشن حاصل کی

زبیر نذیر خان July 21, 2026
facebook whatsup

38ویں پاکستان اسکریبل چیمپئن شپ کا ٹائٹل حسن ہادی خان نے جیت لیا۔

تفصیلات کے مطابق سہ روزہ 38ویں پاکستان اسکریبل چیمپئن شپ میں ملک بھر کے 80 بہترین کھلاڑی شریک ہوئے۔

حسن ہادی خان نے 27 میں سے 20 میچز جیت کر دوسری بار ٹائٹل اپنے نام کیا۔ وہ سنسنی خیز آخری مقابلے میں 14 سالہ احمد سلمان کو شکست دے کر قومی چیمپئن بن گئے اور وننگ ٹرافی حاصل کی۔

سابق ورلڈ یوتھ چیمپئن علی سلمان تیسرے اور سابق ایشین یوتھ چیمپئن ہاشم ہادی چوتھے نمبر پر رہے جبکہ دفاعی چیمپئن اور پاکستان نمبر ون وسیم کھتری نے پانچویں پوزیشن حاصل کی۔

سیکنڈ ڈویژن میں محمد عزیر نے پہلی، ایمن فیصل نے دوسری اور عفان سہیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔

مہمان خصوصی پی ایس ایل کی معروف فرنچائز کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے مالک اور کراچی ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر ندیم عمر نے انعامات تقسیم کیے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیکٹ چیک: لامین یمال نے گرل فرینڈ کو کیا واقعی شادی کی پیشکش کر دی؟

Express News

فیفا ورلڈکپ: 18 ملین پاؤنڈ سے زائد مالیت کی جعلی فٹبال جرسیوں کی بڑی کھیپ ضبط

Express News

ٹینس، خواتین کھلاڑیوں کے لیے ’جینیاتی جنس‘ کی جانچ کرانا لازمی قرار

Express News

38ویں پاکستان اسکریبل چیمپئن شپ کا ٹائٹل حسن ہادی نے جیت لیا

Express News

رواں سال پاکستان میں ہاکی کی بحالی کا سال ثابت ہو رہا ہے، صدر پی ایچ ایف

Express News

فیفا پر ارجنٹینا کی مدد کا الزام، رونالڈو کے ایک ’لائک‘ نے نئی بحث چھیڑ دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو