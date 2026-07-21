فیکٹ چیک: لامین یمال نے گرل فرینڈ کو کیا واقعی شادی کی پیشکش کر دی؟

لامین یمال کی نجی زندگی سے متعلق کئی افواہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔

ویب ڈیسک July 21, 2026
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سوشل میڈیا پر اسپین کے نوجوان اسٹار فٹبالر لامین یمال کی نجی زندگی سے متعلق کئی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی گرل فرینڈ و انفلوئنسر انیس گارشیا کو شادی کی پیشکش کر دی ہے۔

افواہوں کا آغاز ایک فین پیج کی سوشل میڈیا پوسٹ سے ہوا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انیس گارشیا نے اپنی ایک پوسٹ کے ذریعے اشارہ دیا ہے کہ لامین یمال نے انہیں شادی کی پیشکش کی ہے۔

تاہم اب تک اس دعوے کی کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ لامین یمال اور انیس گارشیا نے بھی ان افواہوں پر کوئی ردعمل نہیں دیا۔

سوشل میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں تیزی سے پھیل گئیں، جہاں بعض صارفین نے مختلف تبصرے کیے جبکہ کئی مداحوں نے ان خبروں کو محض افواہ قرار دیا۔

واضح رہے کہ لامین یامال اور انیس گارشیا کے تعلقات گزشتہ چند ماہ سے خبروں میں ہیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کو کافی عرصے جاننے کے بعد ملاقاتیں شروع کیں۔
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