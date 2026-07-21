فیفا ورلڈ کپ کے بعد ایپل کا صارفین کیلئے بڑا اقدام

ایپل نے صارفین کے لیے یہ سہولت اپنی ایپل اسپورٹس ایپ کے نئے ورژن میں جاری کی

ویب ڈیسک July 21, 2026
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ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے اپنی ایپل اسپورٹس ایپ کا نیا ورژن 4.2 جاری کر دیا ہے، جس میں دنیا بھر کے فٹبال شائقین کے لیے کئی اہم فیچرز شامل کیے گئے ہیں۔

نئے اپ ڈیٹ کے بعد صارفین اب سات مزید فٹبال لیگز کو فالو کر سکیں گے جن میں بیلجیئن پرو لیگ، ڈینش سپر لیگا، ڈچ ایریڈیویزی، جاپانی J1 لیگ، پولش ایکسٹراکلاسا، اسکاٹش پریمیئرشپ اور سوئس سپر لیگ شامل ہیں۔

اس اپ ڈیٹ کے ساتھ ایپل اسپورٹس ایپ اب دنیا کی اہم فٹبال لیگز کی مزید جامع کوریج فراہم کرتی ہے، جس سے نئے اور پرانے دونوں شائقین اپنی پسندیدہ ٹیموں اور مقابلوں سے باخبر رہ سکیں گے۔

اس کے علاوہ، ورژن 4.2 میں فارمیشنز دیکھنے کا نیا فیچر بھی شامل کیا گیا ہے، جس کے ذریعے زیادہ تر فٹبال لیگز میں ہر میچ سے قبل دونوں ٹیموں کی ابتدائی لائن اپ اور کھلاڑیوں کی پوزیشنز کو بصری انداز میں دیکھا جا سکے گا، جس سے میچ کی حکمتِ عملی کو سمجھنا پہلے سے زیادہ آسان ہو جائے گا۔
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