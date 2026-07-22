مون سون کا موسم جہاں ٹھنڈی ہواؤں، خوشگوار فضا اور بارش کی رم جھم کے باعث لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، وہیں یہ موسم کئی خطرات بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں، اور بالخصوص کراچی جیسے شہروں میں، بارش کے بعد سڑکوں پر جمع پانی اور کمزور انفرااسٹرکچر شہریوں کے لیے مختلف مشکلات اور حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق بارشوں کے دوران معمولی سی احتیاط بڑے حادثات سے بچا سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ شہری حفاظتی تدابیر کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔
بارش کے موسم میں بجلی سے متعلق انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرے ہوئے بجلی کے تاروں یا برقی آلات کو کبھی بھی ننگے ہاتھ نہ چھوئیں، جبکہ بچوں کو بھی اس حوالے سے آگاہ رکھیں کہ وہ بجلی کے کھلے یا ٹوٹے ہوئے تاروں سے ہر صورت دور رہیں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
اسی طرح ایسے برقی آلات جو استعمال میں نہ ہوں، انہیں بارش کے دوران بجلی کے کنکشن سے الگ رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ ماہرین یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ گاڑیاں بجلی کی تاروں، یوٹیلیٹی پولز یا بجلی کے کھمبوں کے عین نیچے پارک نہ کی جائیں، کیونکہ شدید بارش یا تیز ہواؤں کی صورت میں یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
بارش کے دوران پیدل چلتے وقت بھی احتیاط ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ خشک فٹ پاتھ استعمال کیے جائیں اور سڑکوں پر جمع پانی میں چلنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ پانی بجلی کا اچھا موصل ہوتا ہے اور بعض اوقات گرے ہوئے برقی تار پانی میں موجود ہونے کے باعث جان لیوا حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔
اگر بارش کے دوران گھر سے باہر نکلنا ناگزیر ہو تو رین کوٹ اور چھتری ضرور ساتھ رکھیں تاکہ خود کو بھیگنے سے بچایا جا سکے اور موسمی بیماریوں کے امکانات کم ہوں۔
ماہرین ہر گھر میں فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کٹ موجود رکھنے پر بھی زور دیتے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتِ حال میں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے اور ابتدائی علاج میں تاخیر نہ ہو۔
صحت کے حوالے سے بھی خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش کا جمع شدہ پانی مچھروں اور دیگر حشرات کی افزائش کے لیے موزوں ماحول فراہم کرتا ہے، جس سے ڈینگی، ملیریا اور جلدی انفیکشن جیسی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ اسی لیے یہ یقینی بنانا چاہیے کہ گھروں، گلیوں یا اردگرد کی جگہوں پر بارش کا پانی طویل عرصے تک جمع نہ رہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ مون سون کے موسم میں چند سادہ حفاظتی اقدامات نہ صرف قیمتی جانوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں بلکہ بارش کے خوبصورت موسم سے بلا خوف و خطر لطف اندوز ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔