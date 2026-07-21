ہالی ووڈ اداکار ٹام ہالینڈ ایک بار پھر مارول کے راز افشا کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے، تاہم ان کے ساتھی اداکاروں زینڈایا اور جیکب بیٹالن نے بروقت مداخلت کرکے انہیں فلم ’اسپائیڈر مین: برانڈ نیو ڈے‘ کا اختتام بتانے سے روک دیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹام ہالینڈ اپنی نئی سپر ہیرو فلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، جہاں وہ فلم کی کہانی اور پیٹر پارکر کے جذباتی سفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے اچانک اختتام کی جانب اشارہ کرنے لگے۔ اسی دوران زینڈایا اور جیکب بیٹالن نے فوراً انہیں روک لیا تاکہ فلم کی اہم تفصیلات مداحوں کے سامنے نہ آسکیں۔
یہ دلچسپ لمحہ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا، جہاں مارول کے مداحوں نے زینڈایا اور جیکب بیٹالن کی تعریف کرتے ہوئے مذاقاً کہا کہ ٹام ہالینڈ اب بھی مارول کے سب سے بڑے ’اسپائلر کنگ‘ ہیں۔
ٹام ہالینڈ ماضی میں بھی کئی بار انٹرویوز کے دوران مارول کی فلموں سے متعلق اہم معلومات غیر ارادی طور پر ظاہر کرچکے ہیں، جس کے باعث مارول اسٹوڈیوز اکثر انہیں ساتھی اداکاروں کے ساتھ انٹرویوز میں شامل کرتا ہے تاکہ وہ کسی بڑے راز کو افشا نہ کر دیں۔
’اسپائیڈر مین: برانڈ نیو ڈے‘ مارول سنیماٹک یونیورس (MCU) میں اسپائیڈر مین کی چوتھی سولو فلم ہے، جو 2021 میں ریلیز ہونے والی ’اسپائیڈر مین: نو وے ہوم‘ کے واقعات کے بعد کی کہانی پیش کرے گی۔ پچھلی فلم کے اختتام پر دنیا پیٹر پارکر کی اصل شناخت بھول چکی تھی، جس کے بعد نئی فلم میں اسپائیڈر مین کو ایک نئے مرحلے میں دکھایا جائے گا، جہاں وہ اپنی شناخت چھپا کر نیویارک شہر کی حفاظت کرتا نظر آئے گا۔
فلم کی ہدایت کاری ڈیسٹن ڈینیئل کریٹن کر رہے ہیں، جبکہ اس کا اسکرپٹ کرس میک کینا اور ایرک سومرز نے تحریر کیا ہے۔ فلم کو کولمبیا پکچرز، مارول اسٹوڈیوز اور پاسکل پکچرز کے اشتراک سے تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ اسے سونی پکچرز ریلیز کرے گا۔
فلم کی کہانی کے حوالے سے اب تک زیادہ تر تفصیلات خفیہ رکھی گئی ہیں، تاہم آفیشل معلومات کے مطابق پیٹر پارکر کو ایک طاقتور نئے دشمن کا سامنا ہوگا، جبکہ اس کی سپر پاورز میں ممکنہ خطرناک تبدیلی بھی کہانی کا اہم حصہ ہوگی۔
اگرچہ مارول اسٹوڈیوز فلم کے بڑے راز محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ٹام ہالینڈ کی تازہ ترین ’قریب قریب اسپائلر‘ والی حرکت نے فلم کے لیے مداحوں کا تجسس مزید بڑھا دیا ہے۔ خوش قسمتی سے زینڈایا اور جیکب بیٹالن نے وقت پر انہیں روک لیا، جس کے باعث فلم کے کئی بڑے سرپرائز اب بھی مداحوں کے لیے محفوظ ہیں۔