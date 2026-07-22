برطانیہ: عدالت کے نیچے دفن 800 برس قدیم قلعہ دریافت

قلعے کے حصے کی نشاندہی حیران کن طور پر صرف ایک اسمارٹ فون کی روشنی کی مدد سے ہوئی

ویب ڈیسک July 22, 2026
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برطانیہ کے شہر چیسٹر میں ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے چیسٹر کراؤن کورٹ کے نیچے تقریباً 800 برس قدیم قرونِ وسطیٰ کے ایک قلعے کا حصہ دریافت کر لیا، جس کی نشاندہی حیران کن طور پر صرف ایک اسمارٹ فون کی روشنی کی مدد سے ہوئی۔

ماہرِ آثارِ قدیمہ اسٹیورٹ اینزورتھ نے عدالت کے نیچے ایک تاریک راہداری میں اپنے موبائل فون کی روشنی ڈالی تو انہیں دیوار کی چنائی میں اچانک واضح فرق نظر آیا۔

ان کے مطابق دیوار دائیں زاویے پر مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی، جبکہ تنگ جگہ کے باعث آگے جانا ممکن نہیں تھا۔

بعد ازاں ماہرین نے پتھروں اور تعمیراتی انداز کا موازنہ نورمن دور کے قلعے کے باقی ماندہ حصوں سے کیا، جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ زیرِ زمین دیوار کا یہ حصہ 18 ویں صدی کا نہیں بلکہ قرونِ وسطیٰ کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔

تحقیق کے مطابق موجودہ عدالت اور جیل کے زیادہ تر حصے 18 ویں صدی میں معمار تھامس ہیریسن نے تعمیر کیے تھے۔

البتہ، نئی دریافت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مقام کے نیچے نورمن دور کے قلعے کے آثار آج بھی محفوظ ہیں۔
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