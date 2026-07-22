امریکی فضائیہ کے جنگی طیاروں کے مسلسل 11 ویں دن بھی ایران پر حملے جاری

تہران میں فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے، ایرانی میڈیا

ویب ڈیسک July 22, 2026
facebook whatsup

امریکی فوج نے مسلسل گیارہویں رات بھی ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جبکہ ایرانی شہروں میں دھماکوں کی اطلاعات کے بعد فضائی دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔

امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ کارروائیاں ایران کی ان فوجی صلاحیتوں کو محدود کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں جو آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔

ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فضائی حملے بوشہر کے نواحی علاقوں تک پہنچ گئے ہیں جبکہ کرمانشاہ، بوشہر اور خوزشتان میں بھی امریکی حملوں کی اطلاعات ہیں۔

ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کناک اور سیریک میں بھی متعدد دھماکوں کی گونچ سنائی دی ہے۔

ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ممکنہ خطرے کے پیش نظر تہران میں فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے تاہم فوری طور پر حملوں سے ہونے والے نقصان یا جانی نقصانات کے بارے میں کوئی سرکاری تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی ریڈار سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ

Express News

فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد

Express News

کاکروچ جنتا پارٹی کی حمایت میں احتجاج؛ راہول اور پریانکا گاندھی پر تشدد اور گرفتاری

Express News

ایران جنگ نے امریکی فوج کا خزانہ خالی کرنا شروع کر دیا؛ شدید مالی بحران کا سامنا

Express News

سنگاپور میں ہیرا چوری کی انوکھی واردات؛ شاطر چور بھارتی نکلے؛ قید کی سزا

Express News

سعودی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی تو بندوبست کرنا جانتے ہیں؛ ٹرمپ کی حوثیوں کو دھمکی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو