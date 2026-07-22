امریکا ایران جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں تیل 92 ڈالر فی بیرل سے بھی اوپر پہنچ گیا

ماہرین کے مطابق قیمتوں میں حالیہ اضافے کی بنیادی وجہ امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیاں ہیں

ویب ڈیسک July 22, 2026
facebook whatsup

لندن: امریکا اور ایران کے درمیان جاری فوجی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں برینٹ خام تیل کی قیمت 92 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔

بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بدھ کے روز برینٹ کروڈ فیوچرز کی قیمت میں ایک ڈالر یا 1.1 فیصد اضافہ ہوا، جس کے بعد یہ 92.01 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔

اسی طرح امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت میں 82 سینٹ یا تقریباً ایک فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد یہ 85.16 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کرتا رہا۔

رپورٹ کے مطابق ایک روز قبل بھی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گزشتہ پانچ ہفتوں کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی تھیں۔ منگل کو برینٹ خام تیل 91.01 ڈالر فی بیرل جبکہ ڈبلیو ٹی آئی 84.91 ڈالر فی بیرل پر بند ہوا تھا۔

ماہرین کے مطابق قیمتوں میں حالیہ اضافے کی بنیادی وجہ امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیاں ہیں۔ امریکی افواج کی جانب سے جنوبی اور مغربی ایران میں حملوں اور اس کے جواب میں ایران کی جانب سے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے دعووں نے عالمی توانائی منڈی میں بے یقینی پیدا کر دی ہے۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی برقرار رہنے اور آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل متاثر ہونے کے خدشات کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں پر مزید دباؤ برقرار رہ سکتا ہے۔

معاشی ماہرین کے مطابق اگر خطے میں کشیدگی میں کمی نہ آئی تو نہ صرف تیل بلکہ عالمی توانائی کی دیگر منڈیوں میں بھی قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی ریڈار سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ

Express News

فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد

Express News

کاکروچ جنتا پارٹی کی حمایت میں احتجاج؛ راہول اور پریانکا گاندھی پر تشدد اور گرفتاری

Express News

ایران جنگ نے امریکی فوج کا خزانہ خالی کرنا شروع کر دیا؛ شدید مالی بحران کا سامنا

Express News

سنگاپور میں ہیرا چوری کی انوکھی واردات؛ شاطر چور بھارتی نکلے؛ قید کی سزا

Express News

سعودی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی تو بندوبست کرنا جانتے ہیں؛ ٹرمپ کی حوثیوں کو دھمکی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو