ارلنگ ہالینڈ نے اپنی 26ویں سالگرہ کیسے منائی؟ فٹبالر کا مداحوں کیلئے خصوصی پیغام

جشن کے دوران مزیدار کھانوں، موسیقی، گالف اور تفریحی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا

ویب ڈیسک July 22, 2026
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ناروے اور مانچسٹر سٹی کے اسٹار فٹبالر ارلنگ ہالینڈ نے دوستوں اور گرل فرینڈ کے ہمراہ اپنی سالگرہ کا جشن منایا۔
 

ہالینڈ نے اپنی گرل فرینڈ ازابیل ہوگسینگ جوہانسن اور قریبی دوستوں کے ہمراہ ایک یاٹ پر اپنی چھبسویں سالگرہ منائی۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جشن کے دوران مزیدار کھانوں، موسیقی، گالف اور تفریحی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا جبکہ ایک موقع پر ہالینڈ وائکنگ ہیٹ پہنے بھی نظر آئے۔ 

بعد ازاں وہ ایک ڈے کلب پہنچے جہاں انہیں ڈی جے بوتھ پر موسیقی سے لطف اندوز ہوتے دیکھا گیا۔
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سالگرہ کے موقع پر انسٹاگرام پر پیغام جاری کرتے ہوئے ہالینڈ نے لکھا، ’’سب کی محبت کا شکریہ، میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور مجھے یہ بہت پسند آرہا ہے۔‘‘

ہالینڈ کی گرل فرینڈ ازابیل جوہانسن نے بھی سوشل میڈیا پر انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی، جس پر اسٹار فٹبالر نے مختصر جواب دیتے ہوئے صرف ’نائس‘ (اچھا ہے) لکھا، جو مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔

واضح رہے کہ ارلنگ ہالینڈ اور ازابیل جوہانسن کئی برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور 2024 میں ان کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔

ارلنگ ہالینڈ نے 2026 فیفا ورلڈ کپ میں ناروے کی نمائندگی کرتے ہوئے شاندار کھیل پیش کیا اور اپنی ٹیم کو کوارٹر فائنل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، جہاں ناروے کو انگلینڈ کے ہاتھوں 2-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

ورلڈ کپ کے بعد اب ہالینڈ کی توجہ دوبارہ مانچسٹر سٹی کی جانب سے آئندہ سیزن کی تیاریوں پر مرکوز ہے، جہاں اگلے ماہ ٹیم کے میچز شیڈول ہیں۔
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