وزیر خزانہ کی یو ایس انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ فنانس کارپوریشن کے نمائندوں سے ملاقات

وزیرِ خزانہ  نے کہا مندرجہ بالا شعبہ جات پر ڈی ایف سی کی توجہ حکومت پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات سے مطابقت رکھتی ہے۔

ویب ڈیسک July 22, 2026
facebook whatsup

وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگ زیب نے یو ایس انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ فنانس کارپوریشن (ڈی ایف سی) کے نمائندوں سے ملاقات کی۔

وزیرخزانہ نے کہا کہ توانائی، آئی ٹی، انفراسٹرکچر، معدنیات خوراک اور زراعت جیسے ترجیحی شعبہ جات میں ڈی ایف سی کے بھرپور تعاون کے خواہاں ہیں۔

ڈی ایف سی کی جانب سے بندرگاہوں، ٹیلی کمیونیکیشن، آئی ٹی، توانائی، معدنیات، دواسازی، مینوفیکچرنگ، اور سپلائی چین کی بہتری جیسے اہم شعبہ جات پر خصوصی  توجہ کا خیر مقدم کیا گیا۔

وزیرِ خزانہ  نے کہا کہ مندرجہ بالا شعبہ جات پر ڈی ایف سی کی توجہ حکومت پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات سے مطابقت رکھتی ہے۔

وزیر خزانہ نے ڈی ایف سی کی ٹیم کو پاکستان کا دورہ کرنے، قابل عمل منصوبوں کی نشاندہی کرنے اور اس حوالے سے متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ بزنس پلان بنانے کی دعوت دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دوست کے گھر چوری کرنے والا ملزم گرفتار، 36 لاکھ روپے برآمد

Express News

خیبرپختونخوا میں بارش کا سلسلہ جاری، سیلابی صورتحال، 12 افراد جاں بحق

Express News

گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح کیلئے نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کیلئے پرعزم ہیں، وزیراعظم

Express News

وزیراعظم کا ایران-امریکا کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین پر تحمل پر زور

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان

Express News

پی ٹی اے اور میٹا کے درمیان فریم ورک پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو