’فلاپ قرار دے کر فلم سے نکالا گیا‘، جاوید شیخ کریئر کے تلخ دن یاد کر کے افسردہ ہو گئے

پاکستانی شوبز انڈسٹری کے سینئر اداکار جاوید شیخ نے اپنے کیریئر کے ایک مشکل دور کا ذکر کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ ایک فلاپ فلم کے بعد انہیں ایک نئی فلم سے نکال کر اداکار فیصل رحمان کو کاسٹ کر لیا گیا تھا۔
جاوید شیخ نے واسے چوہدری کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک نئی فلم میں کام کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے مگر فلم سازوں نے انہیں فون کر کے بتایا کہ ڈسٹری بیوٹر انہیں فلاپ اداکار سمجھتا ہے، اس لیے ان کی جگہ فیصل رحمان کو منتخب کر لیا گیا ہے۔
جاوید شیخ نے کہا کہ یہ سن کر وہ بہت دکھی ہوئے اور رو پڑے۔ اس واقعے کے بعد انہیں چند برس تک سخت جدوجہد کرنا پڑی لیکن بعد ازاں وہ دوبارہ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔
اداکار نے مزید بتایا کہ بعد میں وہی فلم ساز دوبارہ ان کے پاس فلم کی پیشکش لے کر آئے مگر انہوں نے دل میں کوئی رنجش نہیں رکھی اور پیشکش قبول کر لی۔
جاوید شیخ کا کہنا تھا کہ زندگی میں مشکل وقت ضرور آتا ہے، لیکن محنت اور ثابت قدمی کے ساتھ دوبارہ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔