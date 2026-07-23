وزن میں کمی کے لیے مہنگی ڈائٹنگ، سخت پرہیز اور پیچیدہ غذائی منصوبے ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر متوازن غذا اور باقاعدہ ورزش کے ساتھ دن کا آغاز چند صحت بخش مشروبات سے کیا جائے تو وزن کم کرنے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
اگرچہ وزن گھٹانے کا بنیادی اصول صحت مند خوراک اور جسمانی سرگرمی ہے، لیکن کچھ مشروبات میٹابولزم کو متحرک کرنے، ہاضمے کو بہتر بنانے اور بھوک پر قابو پانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذیل میں ایسے پانچ مشروبات کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں نہار منہ استعمال کرنا مفید سمجھا جاتا ہے۔
ہربل ڈیٹوکس چائے
صبح کے وقت ہربل ڈیٹوکس چائے کا ایک کپ جسم کے میٹابولزم اور نظامِ ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس چائے میں عام طور پر ککروندا جڑی بوٹی، ادرک اور ملیٹھی جیسے قدرتی اجزا شامل کیے جاتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق ککر رونڈا وزن کم کرنے میں مددگار قدرتی جزو سمجھا جاتا ہے، جبکہ ادرک ہاضمے کو بہتر بنانے اور میٹابولزم کی رفتار بڑھانے میں معاون ہے۔ اسی طرح ملیٹھی بھوک کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے، جس سے غیر ضروری کھانے کی خواہش میں کمی آ سکتی ہے۔
ہلدی والا پانی
ہلدی اپنی اینٹی سوزش خصوصیات کے باعث صحت کے لیے انتہائی مفید سمجھی جاتی ہے۔ جسم میں سوزش بعض اوقات وزن بڑھنے کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے ہلدی کا استعمال اس حوالے سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔
گرم پانی میں ہلدی پاؤڈر ملا کر، اور حسبِ ذائقہ اس میں شہد یا لیموں شامل کرکے نہار منہ پینا ہاضمے کو بہتر بنانے، میٹابولزم کو متحرک کرنے اور جسم میں سوزش کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
گھی اور گرم پانی
آیورویدک طریقۂ علاج میں گھی کو صحت مند چکنائی کا اہم ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مناسب مقدار میں گھی کو گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے نظامِ ہاضمہ اور میٹابولزم کو سہارا مل سکتا ہے۔
گھی میں موجود صحت بخش چکنائیاں زیادہ دیر تک پیٹ بھرنے کا احساس پیدا کرتی ہیں، جس سے مجموعی کیلوریز کے استعمال میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے۔
سیب کا سرکہ
وزن کم کرنے کے لیے سیب کا سرکہ بھی ایک مقبول قدرتی جزو سمجھا جاتا ہے۔ اس میں موجود ایسٹک ایسڈ چربی کو تحلیل کرنے کے عمل میں معاون ہو سکتا ہے، جبکہ یہ بھوک کو قابو میں رکھنے اور میٹابولزم کو بہتر بنانے میں بھی مددگار مانا جاتا ہے۔
صبح نہار منہ پانی میں تھوڑی مقدار میں سیب کا سرکہ، شہد اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے جسمانی سوزش میں کمی، ہاضمے میں بہتری اور خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے، جس سے میٹھا کھانے کی خواہش کم ہو سکتی ہے۔
لیموں پانی
لیموں پانی دن کے آغاز کے لیے ایک سادہ مگر فائدہ مند مشروب سمجھا جاتا ہے۔ لیموں وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، جو میٹابولزم کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتا ہے، جبکہ اس میں موجود پیکٹین فائبر بھوک کو کم محسوس کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق نہار منہ لیموں پانی پینے سے ہاضمہ بہتر ہو سکتا ہے، جسم سے فاضل مادوں کے اخراج میں مدد ملتی ہے اور جسمانی سوزش میں بھی کمی آ سکتی ہے۔
صحت کے ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ تمام مشروبات صرف اس وقت بہتر نتائج دے سکتے ہیں جب انہیں متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور صحت مند طرزِ زندگی کے ساتھ اپنایا جائے۔ اگر کسی شخص کو کوئی طبی مسئلہ یا دائمی بیماری لاحق ہو تو ایسے مشروبات کو معمول بنانے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔