حکومتی یقین دہانی پر پیٹرول پمپ مالکان کا ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان

حکومت نے تحریری یقین دہانی اور مطالبات کے حل کیلیے دو ہفتوں کی مہلت مانگ لی، مارجن کے معاملے پر مذاکرات کامیاب

ضیغم نقوی July 22, 2026
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فوٹو فائل

پیٹرول پمپ مالکان کی ایسوسی ایشن نے حکومت کی جانب سے مطالبات حل کرنے کی یقین دہانیوں پر ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وفاقی وزیر پیٹرولیم اور پمپ مالکان ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات ہوئے جس میں یومیہ قیمتوں کے تعین کے نئے نظام اور مارجنز سمیت دیگر مطالبات پر گفتگو ہوئی جس میں حکومت نے مالکان کے تحفظات کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔

وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ  تمام پٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا مشکور ہوں،خطے کی صورت حال کی وجہ سے ہم سب تکلیف میں ہیں جبکہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عوام کو مشکلات ہیں۔

علی پرویز ملک نے کہا کہ وزیر اعظم اور حکومت عوام کی مشکلات سے آگاہ ہے، حکومت نے اربوں روپے خرچ کرتے ہوئے اس تکلیف کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی ہے۔ 

وفاقی وزیر نے کہا کہ پٹرولیم سبسڈی کیلئے پورا ایک نظام لایا گیا، اب دوبارہ خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے،  عالمی منڈیوں میں پٹرولیم قمتوں میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے جبکہ عالمی معاہدوں کے باوجود ہم گنجائش کے مطابق نظام چلارہے ہیں۔

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انہوں نے کہا کہ پٹرولیم ڈیلرز کو اوگرا کے ساتھ بیٹھا کر بھرپور نشست کرائیں گے، ڈیلرز مارجن پر ایک سمری وفاقی کابینہ میں بھی پیش کی جائے گی اور دو ہفتوں میں اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل، وزیراعظم اور اسحاق ڈار ایک بار پھر جنگ بندی کیلیے کوششیں کررہے ہیں اللہ اُن کی کاوشوں میں برکت ڈالے۔

پیٹرولیم پمپ آنرز ایسوسی ایشن ندیم عزیز نے کہا کہ وزیر پٹرولیم نے ہمارے مطالبات سُنے اور انہیں حل کرنے کی تحریری یقین دہانی کرائی ہے جس پر کل کی ہڑتال مؤخر کررہے ہیں۔

ندیم عزیز نے کہا کہ قیمتوں کے روزانہ تعین پر بھی حکومت کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ ایسوسی ایشن کے عہدیدار راجہ وسیم نے کہا کہ ہم بہت پریشانی کے بعد سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے، حکومت اور وزیر پٹرولیم کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں سنا، امید ہے کہ دو ہفتوں میں حکومت ہمارے مسائل حل کرے گی۔
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