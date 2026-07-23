ریلوے لائن کی کھدائی کے دوران قدیم رومی دور کا سکّہ دریافت

ماہرین کے مطابق تازہ دریافت ہونے والا سکہ تقریباً 1740 سال قدیم ہے

ویب ڈیسک July 23, 2026
facebook whatsup

انگلینڈ کے مشرقی علاقے میں نئی ایسٹ ویسٹ ریلوے لائن کی کھدائی کے دوران ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے 287 عیسوی کا ایک نایاب رومی سکہ دریافت کیا ہے، جس پر رومی حکمران شہنشاہ کاراؤسیئس کا نام درج ہے۔

یہ کھدائیاں بیڈفورڈشائر اور کیمبرج شائر میں مجوزہ ریلوے منصوبے کے تحت جاری ہیں، جہاں ماہرین تقریباً ایک ہزار آزمائشی خندقوں میں زمین کے نیچے موجود تاریخی آثار کا ریکارڈ مرتب کرنے اور ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔

تحقیقاتی ٹیم اس سے قبل بھی رومی دور کے سکے، مٹی کے برتن اور آئرن ایج کے آخری دور کا ایک قدیم مٹکا دریافت کر چکی ہے۔

ماہرین کے مطابق دریافت ہونے والا سکہ تقریباً 1740 سال پرانا ہے اور اس پر ’شہنشاہ کاراؤسیئس‘ کا نام کندہ ہے۔

تاریخی ریکارڈ کے مطابق کاراؤسیئس رومی سلطنت کے بحری بیڑے کلاسیس برٹانیکا کا کمانڈر تھا۔ اس پر سمندری قزاقوں سے قبضے میں لیے گئے خزانے میں خردبرد کا الزام لگا، جس کے بعد شہنشاہ میکسیمیان نے اسے سزائے موت دینے کا حکم دیا۔

تاہم، کاراؤسیئس برطانیہ فرار ہو گیا اور وہاں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر لی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

انسٹاگرام نے صارفین کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرا دیا

Express News

پھٹتے ستارے سے خارج ہوتی پُر اسرار ’گولیاں‘

Express News

کیا مصنوعی ذہانت انسان کے قابو سے باہر جا رہی ہے؟ اوپن اے آئی کا چونکا دینے والا انکشاف

Express News

فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد

Express News

انگلینڈ میں پانی کی کمی کا بحران، اہم منصوبہ خطرے میں پڑ گیا

Express News

آئی فون کی 20 ویں سالگرہ، اہم معلومات لیک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو