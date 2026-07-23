انگلینڈ کے مشرقی علاقے میں نئی ایسٹ ویسٹ ریلوے لائن کی کھدائی کے دوران ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے 287 عیسوی کا ایک نایاب رومی سکہ دریافت کیا ہے، جس پر رومی حکمران شہنشاہ کاراؤسیئس کا نام درج ہے۔
یہ کھدائیاں بیڈفورڈشائر اور کیمبرج شائر میں مجوزہ ریلوے منصوبے کے تحت جاری ہیں، جہاں ماہرین تقریباً ایک ہزار آزمائشی خندقوں میں زمین کے نیچے موجود تاریخی آثار کا ریکارڈ مرتب کرنے اور ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔
تحقیقاتی ٹیم اس سے قبل بھی رومی دور کے سکے، مٹی کے برتن اور آئرن ایج کے آخری دور کا ایک قدیم مٹکا دریافت کر چکی ہے۔
ماہرین کے مطابق دریافت ہونے والا سکہ تقریباً 1740 سال پرانا ہے اور اس پر ’شہنشاہ کاراؤسیئس‘ کا نام کندہ ہے۔
تاریخی ریکارڈ کے مطابق کاراؤسیئس رومی سلطنت کے بحری بیڑے کلاسیس برٹانیکا کا کمانڈر تھا۔ اس پر سمندری قزاقوں سے قبضے میں لیے گئے خزانے میں خردبرد کا الزام لگا، جس کے بعد شہنشاہ میکسیمیان نے اسے سزائے موت دینے کا حکم دیا۔
تاہم، کاراؤسیئس برطانیہ فرار ہو گیا اور وہاں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر لی۔