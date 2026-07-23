امریکا: دنیا کی سب سے طویل فوس بال ٹیبل

نیو یارک کی ایک کمپنی نے 525 فٹ لمبی فوس بال ٹیبل تیار کی، جو تقریباً 112 عام سائز کی فوس بال ٹیبلز کے برابر ہے

ویب ڈیسک July 23, 2026
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(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

امریکا کی کمپنی نے فیفا ورلڈ کپ کی خوشی مناتے ہوئے دنیا کی سب سے طویل فوس بال ٹیبل تیار کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔

نیو یارک کی ایک کمپنی نے 525 فٹ لمبی فوس بال ٹیبل تیار کی، جو تقریباً 112 عام سائز کی فوس بال ٹیبلز کے برابر ہے۔

اس منفرد ٹیبل کا عملی مظاہرہ 11 جولائی کو بروکلین کی ایک سڑک پر کیا گیا، جہاں درجنوں افراد نے ایک ساتھ کھیل میں حصہ لیا۔

اس موقع پر گنیز ورلڈ ریکارڈز کے نمائندے مائیکل ایمپرک بھی موجود تھے، جنہوں نے ریکارڈ کی باضابطہ تصدیق کی۔

مائیکل ایمپرک کے مطابق شدید گرمی کے باوجود تقریب کامیابی سے مکمل ہوئی۔ یہ فوس بال ٹیبل حقیقت میں نہایت شاندار تھی، جو شہر کے ایک بلاک سے بھی زیادہ فاصلے تک پھیلی ہوئی تھی۔

اس سے قبل دنیا کی سب سے طویل فوس بال ٹیبل کا ریکارڈ ترکیے کے پاس تھا، جہاں 2023 میں 497 فٹ 8.4 انچ لمبی ٹیبل بنا کر یہ اعزاز حاصل کیا گیا تھا۔
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