ویمن انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی: پاکستان نے جنوبی افریقا کو شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کردی

سیریز کا فیصلہ کن پانچواں اور آخری میچ جمعہ کی شب کھیلا جائے گا

ویب ڈیسک July 22, 2026
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پاکستان ویمن انڈر19 ٹیم نے جنوبی افریقا کو سنسنی خیز انداز میں6 وکٹوں سے شکست دے کر ویمن انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی سیریز 2-2 سے برابر کردی، سیریز کا پانچواں اور آخری میچ جمعہ کو کھیلا جائے گا۔

نیشنل بینک اسٹیڈیم پر کھیلی جانے والی سیریز کے چوتھے میچ میں بدھ کو پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کامیابی کے لیے ملنے والا 110 رنز کا ہدف4 وکٹیں کھو کر  19.2اوورز میں حاصل کر لیا۔

 پاکستان کی فتح میں اہم کردار ادا کرنے والی پلیئر آف دی میچ ذوفشاں ایاز  نے جارحانہ انداز میں 29 گیندوں پر ناقابل شکست 44 رنز بنائے جس میں 5 چوکے اور میچ کا واحد چھکا بھی شامل تھا،کپتان فضا فیاض نے 27 گیندوں پر 4چوکوں کی مدد سے 28 رنز کی اننگ کھیلی اور آؤٹ نہیں ہوئیں۔

 ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی جانب سے پاکستانی اوپنرز نے 34 رنز کا اچھا آغاز فراہم کیا،رویل خان 3 چوکوں کی مدد سے 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں،3 رنز بعد کومل خان 28 رنز جوڑ کر چلتی بنیں،اقصیٰ حبیب 2رنز کی مہمان رہیں جبکہ عریشہ انصاری کوئی رن بنائے بغیر آؤٹ ہوئیں، جنوبی افریقا کی  ریسپیکٹ مباسہ نے 25 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ کپتان میکی وان  نے 10 رنز دے کر ایک وکٹ اپنے نام کی۔

قبل ازیں نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلی جانے والی 5 میچز پر مشتمل سیریز کے چوتھے میچ میں جنوبی افریقا کی ٹیم ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 109رنز تک ہی محدود رہی۔

شیری سبیا 30 رنز بنا کر نمایاں رہیں،ڈیڈرے وین ریننسبرگ نے23 اور کپتان میکی وان نے14  رنزکے ساتھ مزاحمت کی، کرس ماری بیزوئیڈن نےآؤٹ ہوئے بغیر 23 رنز بنائے،5 کھلاڑی دہائی کا ہندسہ عبور نہ کرسکیں،ماہ نور زیب نے 18اور روزینہ اکرم نے21رنز دے کر2،2 کھلاڑیوں کو چلتا کیا جبکہ ذوفشاں ایاز،ماہ نور اور شہربانو نے1،1 وکٹ حاصل کی۔

سیریز کا فیصلہ کن پانچواں اور آخری میچ جمعہ کی شب کھیلا جائے گا۔
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