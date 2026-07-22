چلی میں بارشوں اور طوفان نے تباہی مچادی؛ 13 افراد ہلاک متعدد زخمی

سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ مختلف علاقوں میں 60 ہزار سے زائد افراد اب بھی محصور ہیں

ویب ڈیسک July 22, 2026
facebook whatsup

جنوبی امریکی ملک چلی شدید بارشوں اور طوفانی موسم کی لپیٹ میں ہے جہاں قدرتی آفت کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک، 7 لاپتا اور متعدد زخمی جبکہ ہزاروں خاندان متاثر ہوئے ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چلی میں 15 جولائی سے جاری موسلا دھار بارشوں اور طوفانی ہواؤں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ اب تک 2 ہزار 800 سے زائد مکانات تباہ ہوچکے ہیں۔

شدید بارشوں کے باعث کئی دریاؤں میں طغیانی آ گئی جس سے سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ مختلف علاقوں میں 60 ہزار سے زائد افراد اب بھی محصور ہیں۔ امدادی ٹیمیں ان تک رسائی کی کوشش کر رہی ہیں۔

چلی کے صدر خوسے انتونیو کاسٹ نے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کو فوری امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت دی ہے۔

سرکاری اداروں کے مطابق ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے، بجلی اور پانی کی بحالی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں۔

حکام نے بتایا کہ طوفان کے بعد سے لاپتا ہونے والے سات افراد کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹروں، کشتیوں اور زمینی امدادی ٹیموں کی مدد سے سرچ آپریشن جاری ہے جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔

ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بعض علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان موجود ہے جس کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

جیفری ایپسٹین سزا کے دوران بھی خواتین کا جنسی استحصال کرتا رہا، متاثرہ خاتون

Express News

بلغاریہ نے امریکی فضائیہ کے لیے اپنے فوجی اڈے کے دروازے کھول دیے، پارلیمنٹ سے منظوری

Express News

عوامی احتجاج پر یوکرین کے آرمی چیف اولیکسینڈر سیرسکی عہدے سے فارغ

Express News

چلی میں بارشوں اور طوفان نے تباہی مچادی؛ 13 افراد ہلاک متعدد زخمی

Express News

جنسی ہراسانی پر ہٹائے جانے والا اسرائیلی انٹیلی جنس افسر دوبارہ عہدے پر تعینات

Express News

امریکی عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کو بھاری قیمت چکانا ہوگی، ٹرمپ کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو