فیفا ورلڈ کپ 2026 کے دوران جہاں دنیا بھر کی معروف شخصیات اسٹیڈیمز میں نظر آئیں، وہیں سابقہ فحش فلموں کی اداکارہ اور سوشل میڈیا شخصیت میا خلیفہ بھی اپنی پسندیدہ ٹیم اسپین کی بھرپور حمایت کرتی دکھائی دیں۔
میا خلیفہ کا اصل نام سارہ جو چامون ہے اور طویل عرصے سے فٹبال کی مداح ہیں۔ ورلڈ کپ کے دوران وہ مسلسل اسپین کی حمایت کرتی رہیں اور فائنل میں ارجنٹینا کے خلاف اسپین کی فتح کے بعد ان کی خوشی دیدنی تھی۔
رپورٹس کے مطابق میا خلیفہ نے اسپین کی کامیابی پر 10 لاکھ امریکی ڈالر کی شرط لگائی تھی۔ اسپین کے عالمی چیمپئن بننے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی شرط کے ثبوت بھی شیئر کیے۔
رپورٹس کے مطابق اس کامیاب شرط کے نتیجے میں انہیں 16 لاکھ 50 ہزار امریکی ڈالر کا منافع حاصل ہوا جس کے بعد ان کی پوسٹس سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئیں۔