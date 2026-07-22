انسٹاگرام نے صارفین کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرا دیا

فیچر کی مدد سے اب شائع شدہ فیڈ پوسٹس اور کیروسل پوسٹس کا میوزک بغیر پوسٹ حذف کیے تبدیل کیا جا سکتا ہے

ویب ڈیسک July 22, 2026
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انسٹاگرام نے صارفین کے لیے ایک نیا فیچر ’ری پلیس آڈیو‘ متعارف کرا دیا ہے۔ فیچر کی مدد سے اب شائع شدہ فیڈ پوسٹس اور کیروسل پوسٹس کا میوزک بغیر پوسٹ حذف کیے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

اس سے پہلے اگر صارف اپنی پوسٹ میں شامل گانا تبدیل کرنا چاہتے تھے تو انہیں پوری پوسٹ حذف کر کے دوبارہ اپ لوڈ کرنا پڑتی تھی جس کے نتیجے میں لائکس، کمنٹس، شیئرز اور دیگر انگیجمنٹ بھی ختم ہو جاتی تھی۔

نئے فیچر کے ذریعے صارفین کسی بھی وقت اپنی پوسٹ کا میوزک تبدیل کر سکیں گے جبکہ پوسٹ پر موجود تمام لائکس، تبصرے، شیئرز اور ریچ برقرار رہے گی۔

انسٹاگرام کے مطابق اس فیچر کا مقصد تخلیق کاروں اور برانڈز کو اپنے مواد پر زیادہ تخلیقی کنٹرول فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بدلتے ہوئے ٹرینڈز یا اپنی پسند کے مطابق پوسٹس کا پس منظر میوزک آسانی سے اپ ڈیٹ کر سکیں۔

میوزک تبدیل کرنے کے لیے صارف کو متعلقہ پوسٹ کھول کر اوپر دائیں جانب موجود دو لائنوں والے مینو پر ٹیپ کرنا ہوگا، پھر ایڈٹ کے آپشن میں جا کر ری پلیس آڈیو منتخب کرنا ہوگا، جہاں نیا گانا منتخب کیا جا سکے گا۔

یاد رہے کہ انسٹاگرام ماضی میں کئی متنازع فیچرز متعارف کرانے پر تنقید کا سامنا کرتا رہا ہے۔ تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نیا فیچر صارفین اور کانٹینٹ کریئیٹرز کے لیے ایک مفید اضافہ ثابت ہو سکتا ہے۔
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