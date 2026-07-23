پاکستان میں عالمی کاروباری روابط مستحکم، غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد برقرار

زرمبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور کاروباری ماحول میں آسانیاں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید تقویت دے رہی ہیں

ویب ڈیسک July 23, 2026
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پاکستان میں عالمی کاروباری روابط مستحکم ہونے کے نتیجے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد برقرار ہے۔

پاکستان میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آ رہی ہے، جس سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق  مالی سال 26- 2025 کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری پر منافع کی منتقلی 2.31 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ صرف جون 2026 میں غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے منافع واپسی 151.4 ملین ڈالر رہی۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق مالیاتی شعبہ، توانائی، فوڈ، کمیونیکیشنز اور تمباکو سیکٹرز منافع کی منتقلی میں نمایاں شعبے رہے۔ مالیاتی شعبے سے 534.5 ملین ڈالر جبکہ پاور سیکٹر سے 507.7 ملین ڈالر منافع بیرون ملک منتقل کیا گیا۔

ملکی سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری کے باعث برطانیہ، چین اور امریکا سمیت مختلف ممالک کے سرمایہ کار پاکستان میں فعال رہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سب سے زیادہ منافع کی واپسی برطانیہ میں 621.2 ملین ڈالر، چین نے 486.5 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی  ہے۔

پاکستان میں غیر ملکی کمپنیوں کی موجودگی اور منافع کی منتقلی عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد اور کاروباری مواقع کی عکاسی کرتی ہے۔ زرمبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور کاروباری ماحول میں آسانیاں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید تقویت دے رہی ہیں۔

 
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