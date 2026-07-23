پاکستان اور عمان کا تجارت، سرمایہ کاری و اعلیٰ سطح کے روابط مضبوط بنانے پر اتفاق

عمانی وزیر خارجہ نے خطے میں مکالمے، کشیدگی میں کمی اور امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا

ویب ڈیسک July 23, 2026
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پاکستان اور عمان کے مابین تجارت، سرمایہ کاری اور اعلیٰ سطح کے روابط مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔

نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے آسیان ریجنل فورم (ARF 2026) کے موقع پر منیلا میں سلطنت عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد البوسعیدی سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور عمان کے درمیان تعاون کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔

اس موقع پر اعلیٰ سطح کے تبادلوں، تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے، عوامی روابط کو فروغ دینے، کاروباری برادریوں کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے اور کثیرالجہتی فورمز پر مسلسل رابطہ و تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔

اسحاق ڈار اور عمانی وزیر خارجہ نے تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ عمان کے وزیر خارجہ نے خطے میں مکالمے، کشیدگی میں کمی اور امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔

دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنگ بندی برقرار رکھنے، بین الاقوامی قانون کے احترام اور خطے میں دیرپا امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔

ملاقات کے اختتام پر دونوں ممالک نے باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
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