پرچہ لیک معاملے پر مودی کا بڑا فیصلہ، نظریں اگلے قدم پر

مودی نے کہا کہ نوجوانوں کا مستقبل حکومت کی اولین ترجیح ہے

ویب ڈیسک July 23, 2026
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بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے امتحانی پرچوں کے لیک ہونے کے واقعات کے خلاف فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے جرائم میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا دی جائے گی۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں بھارتی وزیراعظم مودی نے کہا کہ نوجوانوں کا مستقبل حکومت کی اولین ترجیح ہے اور جو لوگ طلبہ کے مستقبل سے کھیلیں گے انہیں کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔

یہ پرچہ لیک تنازعے پر وزیراعظم مودی کا پہلا عوامی بیان ہے جس کے بعد ملک بھر میں جاری احتجاج نے شدت اختیار کر لی ہے۔ طلبہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ احتجاج کے اتنے دن وہ خاموش کیوں تھے اور ردعمل دینے میں آخر اتنا وقت کیوں لگا؟

 

اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے آڑے ہاتھوں لے لیا: 
دوسری جانب لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے وزیراعظم کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ حکومت خود ملک کے تعلیمی نظام کو کمزور کرنے کی ذمہ دار ہے۔

راہل گاندھی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ’’نوجوانوں کے مستقبل کو سب سے زیادہ نقصان آپ نے پہنچایا۔ آپ نے تعلیمی نظام کو تباہ ہونے دیا اور ذمہ دار افراد کا تحفظ کیا۔‘‘

انہوں نے کہا کہ طلبہ کے تین مطالبات ہیں۔ ایک یہ کہ دھرمندرہ پرادھان کو برطرف کیا جائے، دوسرا یہ کہ ان سے معافی مانگی جائے، اور تیسرا یہ کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان پر حملہ کیا۔
 

 

 

واضح رہے کہ سی جے پی کی قیادت میں جاری احتجاج تعلیمی اصلاحات کے مطالبات کے سلسلے میں جاری ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں طلبہ اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد اس معاملے پر ملک بھر میں بحث شدت اختیار کر گئی ہے۔
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