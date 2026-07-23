عراق: فراڈ کیس میں 13 ارب دینار اور 45 کلو سونا ضبط

عراق میں ایک مالی فراڈ کے ایک مقدمے میں 13 ارب عراقی دینار برآمد کیے گئے ہیں جبکہ اس کے علاوہ 40 سونے کی اینٹیں اور 5 کلو گرام سونے کے زیورات بھی ضبط کیے گئے ہیں۔
عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل کے ایک بیان کے مطابق بغداد کی عدالت کے چیف جج دیا جعفر نے کہا کہ عدالت نے 13 ارب دینار اور 45 کلو سونا 1.14 ارب عراقی دینار کے مالی فراڈ کے جرم سے متعلق مزید تحقیقات میں برآمد کیے ہیں۔
جج نے مزید کہا کہ سابق وزارت تیل کے انڈر سیکریٹری عدنان الجمیلی کیخلاف مالی فراڈ کی تحقیقات میں 45 کلو سونا اور اربوں دینار صلاح الدین صوبے میں متعدد مقامات پر چھپائے گئے تھے۔ 45 کلو سونے میں 5 کلو کے زیورات بھی شامل ہیں۔
جمیلی کے کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ تازہ ترین بازیافت عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کی حکومت کی جانب سے جون کے آخر میں شروع کی گئی بڑے پیمانے پر انسداد بدعنوانی مہم کا سلسلہ ہے۔
سیکیورٹی فورسز بغداد کے بھاری قلعے والے گرین زون میں داخل ہوئیں اور مبینہ بدعنوانی اور عوامی رقوم کی چوری کے الزام میں متعدد اعلیٰ حکام اور قانون سازوں کو گرفتار کیا۔