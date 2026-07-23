سوڈان میں مارکیٹ پر ڈرون حملہ، 6 افراد ہلاک

سوڈان میں جاری تنازع میں بچے مسلسل تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں

ویب ڈیسک July 23, 2026
facebook whatsup

سوڈان میں ایک بازار پر ڈرون حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہوگئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق سوڈان کے شمالی کردفان کے قصبے الرہد میں ایک بازار پر ڈرون حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 26 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔

اقوامِ متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں دو بچے اور چار بالغ افراد شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں بھی متعدد بچے ہیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ سوڈان میں جاری تنازع میں بچے مسلسل تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔

سوڈان میں اپریل 2023 سے فوج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز (RSF) کے درمیان جاری جنگ کے باعث لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور حالیہ مہینوں میں ڈرون حملوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے جس سے شہری آبادی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

جیفری ایپسٹین سزا کے دوران بھی خواتین کا جنسی استحصال کرتا رہا، متاثرہ خاتون

Express News

بلغاریہ نے امریکی فضائیہ کے لیے اپنے فوجی اڈے کے دروازے کھول دیے، پارلیمنٹ سے منظوری

Express News

عوامی احتجاج پر یوکرین کے آرمی چیف اولیکسینڈر سیرسکی عہدے سے فارغ

Express News

چلی میں بارشوں اور طوفان نے تباہی مچادی؛ 13 افراد ہلاک متعدد زخمی

Express News

جنسی ہراسانی پر ہٹائے جانے والا اسرائیلی انٹیلی جنس افسر دوبارہ عہدے پر تعینات

Express News

امریکی عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کو بھاری قیمت چکانا ہوگی، ٹرمپ کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو