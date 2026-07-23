جاپانی وزیر اعظم کے نیند کے شیڈول نے سب کو حیران کردیا

مسلسل نیند کی کمی توجہ، یادداشت، فیصلہ سازی اور مجموعی صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے، ماہرین

ویب ڈیسک July 23, 2026
facebook whatsup

جاپانی وزیر اعظم سانائے تائیکاچی کی 0 سے 3 گھنٹے کی نیند کے شیڈول نے نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان کی وزیرِ اعظم سانائے تاکائیچی کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا کہ وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد اکثر روزانہ صرف 0 سے 3 گھنٹے نیند لیتی ہیں جس پر ملک بھر میں نئی بحث چھڑ گئی ہے۔

جاپانی میڈیا کے مطابق سانائے تاکائیچی نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ سرکاری مصروفیات، اہم دستاویزات کا جائزہ لینے، ای میلز کے جواب دینے اور دیگر ذمہ داریوں کے باعث انہیں اکثر صرف 0 سے 3 گھنٹے کی نیند ملتی ہے جبکہ حال ہی میں 5 گھنٹے کی نیند کو انہوں نے غیر معمولی طور پر زیادہ قرار دیا۔

ان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین اور اپوزیشن جماعتوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنی کم نیند کے ساتھ ایک وزیرِ اعظم اہم قومی فیصلے مؤثر انداز میں کیسے کر سکتی ہیں۔

طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلسل نیند کی کمی توجہ، یادداشت، فیصلہ سازی اور مجموعی صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بیشتر بالغ افراد کے لیے روزانہ 7 سے 9 گھنٹے نیند بہتر جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔

اس بیان نے جاپان میں کام کے دباؤ، ورک کلچر اور ذاتی زندگی کے توازن سے متعلق جاری بحث کو مزید تقویت دی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

جیفری ایپسٹین سزا کے دوران بھی خواتین کا جنسی استحصال کرتا رہا، متاثرہ خاتون

Express News

بلغاریہ نے امریکی فضائیہ کے لیے اپنے فوجی اڈے کے دروازے کھول دیے، پارلیمنٹ سے منظوری

Express News

عوامی احتجاج پر یوکرین کے آرمی چیف اولیکسینڈر سیرسکی عہدے سے فارغ

Express News

چلی میں بارشوں اور طوفان نے تباہی مچادی؛ 13 افراد ہلاک متعدد زخمی

Express News

جنسی ہراسانی پر ہٹائے جانے والا اسرائیلی انٹیلی جنس افسر دوبارہ عہدے پر تعینات

Express News

امریکی عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کو بھاری قیمت چکانا ہوگی، ٹرمپ کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو