عراقی وزیراعظم علی فالح الزیدی سرکاری دورے پر ایران روانہ

عراق کے وزیراعظم علی فالح الزیدی سرکاری دورے پر ایران کے دارالحکومت تہران روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ ایرانی قیادت کے ساتھ دوطرفہ تعلقات، توانائی کے شعبے میں تعاون اور خطے کی موجودہ صورتحال پر اہم مذاکرات کریں گے۔
عراقی حکومت کے ترجمان حیدر العبودی کے مطابق وزیراعظم کے دورۂ ایران کے دوران دونوں ممالک کے درمیان قدرتی گیس کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر خصوصی بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ مشرقِ وسطیٰ کی تازہ علاقائی صورتحال، سلامتی کے معاملات اور باہمی مفادات سے متعلق امور بھی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔
ترجمان نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور توانائی کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا جائے گا۔ عراق اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران کے ساتھ تعاون کو اہم قرار دیتا ہے، جبکہ دونوں ممالک خطے میں جاری سیاسی اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی مشترکہ مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق وزیراعظم علی فالح الزیدی کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے میں کشیدگی، توانائی کی صورتحال اور سفارتی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے تہران میں ہونے والے مذاکرات نہ صرف عراق اور ایران کے دوطرفہ تعلقات بلکہ خطے کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں توانائی کے منصوبوں، اقتصادی تعاون، سرحدی روابط اور علاقائی استحکام سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان بھی موجود ہے۔