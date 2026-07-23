ٹام ہالینڈ اسپائیڈر مین کے ننھے مداحوں کی معصوم فرمائشیں کیسے پوری کرتے ہیں؟

ننھے مداح جب ان سے اسپائیڈر مین کی طرح ویب نکالنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ منفرد انداز میں ان کی خواہش پوری کرتے ہیں

ویب ڈیسک July 23, 2026
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ہالی ووڈ اداکار ٹام ہالینڈ نے بتایا ہے کہ جب ننھے مداح ان سے اسپائیڈر مین کی طرح جالا نکالنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ انہیں کیا جواب دیتے ہیں۔

ان اسٹائل کو دیے گئے انٹرویو میں اسپائیڈر مین کا کردار ادا کرنے والے اداکار ٹام ہالینڈ نے انکشاف کیا کہ بچے ان سے اکثر ایسی فرمائش کرتے ہیں جو پوری کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ بچوں کو یہ لگتا ہے کہ میں اصل میں ایک اسپائیڈر مین ہوں تو وہ مجھ سے اکثر ہاتھ سے جعلا نکال کے دکھانے کی فرمائش کرتے ہیں۔

اداکار نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ ایسے موقع پر وہ فوراً کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں،  ’’میں یہاں آتے ہوئے سارے جالے استعمال کر چکا ہوں، اب مزید جالے لینے ورکشاپ جانا ہو گا۔‘‘

ٹام ہالینڈ کے مطابق اسپائیڈر مین کا کردار ادا کرنے کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے کہ بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔

واضح رہے کہ ’اسپائیڈر مین: برینڈ نیو ڈے‘ 31 جولائی کو سینما گھروں میں ریلیز ہو گی۔ فلم میں زینڈایا، جیکب بیٹالون، سیڈی سنک اور جان برنتھل بھی شامل ہیں۔
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