روس میں بلی جیل میں منشیات اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی

روس میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک بلی کو جیل کے اندر منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کے دوران پکڑ لیا گیا۔
روسی حکام کے مطابق جیل کے قریب مشتبہ نقل و حرکت کے دوران ایک بلی کو قابو میں لیا گیا، جس کے جسم کے ساتھ ایک پیکٹ بندھا ہوا تھا۔
تلاشی لینے پر اس میں مبینہ طور پر منشیات اور دیگر ممنوعہ اشیا برآمد ہوئیں، جنہیں جیل کے اندر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔
حکام کا کہنا ہے کہ بلی کو ممکنہ طور پر اس مقصد کے لیے تربیت دی گئی تھی یا اسے خوراک کے ذریعے مخصوص راستے پر جانے کا عادی بنایا گیا تھا۔ واقعے کے بعد منشیات اسمگلنگ کی کوشش کے الزام میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ اس میں ملوث افراد کا سراغ لگایا جا سکے۔
واضح رہے کہ اس نوعیت کے واقعات ماضی میں بھی بعض ممالک میں سامنے آ چکے ہیں، جہاں جیلوں میں ممنوعہ اشیا پہنچانے کے لیے جانوروں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم روس میں پیش آنے والا یہ واقعہ سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کر رہا ہے۔