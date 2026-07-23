روس میں بلی جیل میں منشیات اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی

اس نوعیت کے واقعات ماضی میں بھی بعض ممالک میں سامنے آ چکے ہیں

ویب ڈیسک July 23, 2026
facebook whatsup

روس میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک بلی کو جیل کے اندر منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کے دوران پکڑ لیا گیا۔

روسی حکام کے مطابق جیل کے قریب مشتبہ نقل و حرکت کے دوران ایک بلی کو قابو میں لیا گیا، جس کے جسم کے ساتھ ایک پیکٹ بندھا ہوا تھا۔

تلاشی لینے پر اس میں مبینہ طور پر منشیات اور دیگر ممنوعہ اشیا برآمد ہوئیں، جنہیں جیل کے اندر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔

حکام کا کہنا ہے کہ بلی کو ممکنہ طور پر اس مقصد کے لیے تربیت دی گئی تھی یا اسے خوراک کے ذریعے مخصوص راستے پر جانے کا عادی بنایا گیا تھا۔ واقعے کے بعد منشیات اسمگلنگ کی کوشش کے الزام میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ اس میں ملوث افراد کا سراغ لگایا جا سکے۔

واضح رہے کہ اس نوعیت کے واقعات ماضی میں بھی بعض ممالک میں سامنے آ چکے ہیں، جہاں جیلوں میں ممنوعہ اشیا پہنچانے کے لیے جانوروں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم روس میں پیش آنے والا یہ واقعہ سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کر رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

جیفری ایپسٹین سزا کے دوران بھی خواتین کا جنسی استحصال کرتا رہا، متاثرہ خاتون

Express News

بلغاریہ نے امریکی فضائیہ کے لیے اپنے فوجی اڈے کے دروازے کھول دیے، پارلیمنٹ سے منظوری

Express News

عوامی احتجاج پر یوکرین کے آرمی چیف اولیکسینڈر سیرسکی عہدے سے فارغ

Express News

چلی میں بارشوں اور طوفان نے تباہی مچادی؛ 13 افراد ہلاک متعدد زخمی

Express News

جنسی ہراسانی پر ہٹائے جانے والا اسرائیلی انٹیلی جنس افسر دوبارہ عہدے پر تعینات

Express News

امریکی عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کو بھاری قیمت چکانا ہوگی، ٹرمپ کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو