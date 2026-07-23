غزہ: فلسطینی نے اپنی جان پر کھیل کر بچی کو ڈوبنے سے بچا لیا، ویڈیو

بچی کو طبی معائنے کے لیے قریبی طبی مرکز منتقل کردیا گیا ہے

ویب ڈیسک July 23, 2026
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غزہ کے شمالی علاقے جبالیا پناہ گزین کیمپ میں ایک فلسطینی شہری نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر سیوریج کے گڑھے میں گرنے والی ایک بچی کو بچا لیا۔

مقامی ذرائع کے مطابق، بچی اچانک سیوریج کے پانی میں گر گئی جس پر ایک شہری نے فوری طور پر گڑھے میں چھلانگ لگا دی اور شدید خطرات کے باوجود اسے بحفاظت باہر نکال لیا۔

عینی شاہدین کے مطابق امدادی کارروائی نہایت مشکل تھی کیونکہ سیوریج کا گڑھا گہرا اور آلودہ تھا، تاہم شہری نے ہمت اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچی کی جان بچا لی۔

واقعے کے بعد بچی کو طبی معائنے کے لیے قریبی طبی مرکز منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔ شہری کی اس بہادری کو مقامی آبادی نے سراہا اور اسے انسانی ہمدردی کی قابلِ تقلید مثال قرار دیا۔

غزہ میں جاری جنگ اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے باعث نکاسیٔ آب کا نظام شدید متاثر ہے جس کی وجہ سے ایسے حادثات کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
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