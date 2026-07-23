پیپلز پارٹی نے کل مظفرآباد میں ہونے والا انتخابی جلسہ موخر کردیا

مظفرآباد جلسہ نئی انتخابی شیڈول کے مطابق دوبارہ ترتیب دیا جائے گا

اسٹاف رپورٹر July 23, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے حوالے سے کل 24 جولائی کو مظفرآباد میں ہونے والا انتخابی جلسہ موخر کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات مرحلہ وار کرانے کے فیصلے کے بعد جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مظفرآباد جلسہ نئی انتخابی شیڈول کے مطابق دوبارہ ترتیب دیا جائے گا۔

بلاول بھٹو زرداری کے جلسے کی نئی تاریخ اور مقام کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔

دریں اثنا پیپلز پارٹی نے انتخابی سرگرمیاں نظرثانی شدہ انتخابی شیڈول کے مطابق جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔

پارٹی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کے مظفرآباد اور پونچھ ڈویژن میں جلسوں کی نئی تاریخ جلد جاری کی جائے گی۔

آزاد کشمیر میں مرحلہ وار انتخابات کے فیصلے کے بعد سیاسی جماعتیں بھی اپنی انتخابی مہم کا شیڈول ازسرِنو مرتب کرنے لگیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی بھی وقت ہڑتال کی کال دی جائے گی، پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر ٹرانسپورٹ اتحاد کا ردعمل

Express News

6 روز میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 63 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا

Express News

لاہور؛ نجی کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ کا مبینہ اغوا، مقدمہ درج

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے روز بڑا اضافہ

Express News

جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل امیرالعظیم انتقال کرگئے

Express News

سعد رفیق کا بیان سیاسی دیوالیہ پن اور قومی یکجہتی کے خلاف ہے، شرجیل میمن

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو