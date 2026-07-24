کراچی؛ موٹر سائیکل سوار اوباش نوجوان کی خاتون سے نازیبا حرکت، ویڈیو سامنے آگئی

موٹر سائیکل سوار اوباش نوجوان چلتی بائیک پر خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کرتے ہوئے فرار ہو جاتا ہے

ویب ڈیسک July 24, 2026
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کراچی:

اورنگی ٹاؤن چشتی نگر میں موٹر سائیکل سوار اوباش نوجوان کی گلی سے گزرتی خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کا ایک اور واقعہ پیش آیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔

خاتون سے نازیبا حرکت کا واقعہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ چشتی نگر شاہد پکوان کے سامنے والی گلی میں پیش آیا۔

سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق خاتون سے نازیبا حرکت کا واقعہ 17 جولائی کو پیش آیا۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ موٹر سائیکل پر سوار نوجوان گلی سے گزرتے وقت خاتون کو دیکھ کر موٹر سائیکل واپس موڑ لیتا ہے۔

موٹر سائیکل سوار نوجوان چلتی بائیک پر خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کرتے ہوئے فرار ہو جاتا ہے، متاثرہ خاتون فوری گلی سے باہر نکل جاتی ہے۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں اوباش نوجوان با آسانی شناخت کیا جا سکتا ہے، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئے بعد پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔
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