وزیراعلیٰ پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ (ن) کی رہنما مریم نواز نے مخالف جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخالفین کی دوڑیں لگ گئی ہیں اور کانپیں ٹانگ رہیں لیکن اب کشمیر کے اصل وارث کشمیر آگئے ہیں۔
آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کے سلسلے میں میرپور میں مسلم لیگ (ن) کے جلسے سے خطاب میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ میرپور کی گھن گرج بتا رہی ہے شیر آ نہیں رہا شیر آچکا ہے، مظفر آباد میں ہزاروں افراد نے بارش میں کھڑے ہو کر نواز شریف کی تقریر سنی جبکہ آج میرپور میں گرمی کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں میرپور باہر آگیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ(ن) کے مخالفین کی دوڑیں بتا رہی ہیں، ان کی جو کانپیں ٹانگ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں، وہ خود بول رہی ہیں کہ مسلم لیگ(ن) نے آزاد کشمیر کی بازی آزاد کشمیر کے عوام کی مدد سے جیت لی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ مظفر آباد جلسےمیں کہا میں کشمیر کی بیٹی ہوں تو لوگوں کو اس کی اتنی تکلیف ہوئی، جو نسلاً، خون اور خاندان اور دل سے کشمیری، سوچ سے کشمیری، دماغ اور روح سے کشمیری ہو تو اس کو کشمیری نہ کہوں تو کیا کہوں، میں آج میرپور یا کشمیر نہیں اپنے باپ دادا کے گھر آئی ہے۔
مریم نواز نے کہا کہ مریم کی والدین، دادا دادی اور نانا نانی بھی کشمیری ہیں اور محاورتاً نہیں خون سے کشمیری ہیں، آپ کے جذبے میں نظر آرہا ہے کہ اب کشمیر کے اصل وارث کشمیر آگئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں آج جب میرپور آئی تو ایسا لگا سب خوب صورت، بہترین اور مہنگے گھر یہاں بنے ہیں لیکن میں نے دیکھا ان گھروں تک پہنچنے کے لیے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے یا ہے ہی نہیں، جس شہر نے ملک کو روشن کیا اب اس شہر کے چراغ جلنے کی باری نہیں ہے، آپ نے ملک کو روشن کیا اب وقت آگیا ہے کہ میرپور میں بھی ترقی اور روشنی کے چراغ جلیں۔
ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کو جنت نظر کہتے ہیں اور یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وسائل ہیں، سیاحت کا محکمہ اٹھائیں تو آزاد کشمیر کا ہر گھر امیر ہوسکتا ہے، ہر سڑک تعمیر ہوسکتی ہے، ہر شہری کو علاج، ہر بچے کو اسکول، ہر آبادی کو علاج اور ہر بستی کو گرین بس چل سکتی ہے اگر کمی ہے تو نواز شریف کی جیسی حکومت کی کمی ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نواز شریف نے میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کا کہا تو دنیا جانتی ہے نواز شریف ان شااللہ ایئرپورٹ بنا کر دم لے گا۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر میں وسائل کی کمی نہیں ہے، کشمیر میں جذبے کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو بہتر انفرا اسٹرکچر، بہترین اسپتالوں، میٹرو بس، گرین بس اورنج لائن کی کمی ہے، اپنی چھت اپنا گھر کی کمی ہے، نواز شریف اسکولوں، اچھے اسپتالوں کی کمی ہے، پورے آزاد کشمیر کو سیف سٹی بنانے، کسان کارڈ، ہمت کارڈ اور ستھرا پنجاب کی طرح ستھرا کشمیر کی کمی ہے اور سب سے بڑھ کر اس نیت کی کمی ہے جو باتیں نہیں کام کرتی ہے۔
مریم نواز نے کہا کہ جو 10،10 اور 15 سال سے بیٹھے ہیں لیکن اگر ڈھائی سال میں پنجاب میں اتنے کام ہوسکتے ہیں تو 5 سال میں کشمیر پنجاب سے آگے نکل سکتا ہے، کوئی اور جماعت بتا دے ایک منصوبہ تو چھوڑیں کسی نے کشمیر میں ایک اینٹ بھی لگائی ہو اور جب کرسی لینی ہو اور حکومت بنانی ہوتی ہے تو اپنا نام لیتے ہیں لیکن جب کام کرنا ہو تو کہتے ہیں وفاقی حکومت کام کرے، اگر کام وفاقی حکومت کو کرنا ہے تو پھر آپ کو ووٹ کیوں چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ میں یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ جس سڑک سے چل کر وہ آزاد کشمیر آتے ہیں وہ سڑک بھی نواز شریف نے بنائی ہے، آزاد کشمیر کے لیے مسلم لیگ(ن) کا یہی وعدہ ہے جو سہولیات ہم پنجاب کو دے رہے ہیں وہ الیکشن جیت کر ایک دن ضائع کیے بغیر وہ سہولیات ہم آزاد کشمیر کو دیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ ابھی انتخابات ہوئے نہیں لیکن میرپور کے لیے 10 الیکٹرک بسوں کا تحفہ لے کر آئی ہوں، پنجاب میں دو سال کے اندر دو لاکھ افراد کو اپنی چھت اپنا گھر مل چکا ہے، جن کے پاس زمین نہیں ہے ان ہزاروں افراد کو 5 مرلہ زمین ایک پیسے کے بغیر دی گئی ہے اور وہ مالک بن گئے ہیں، پنجاب میں سرکار کی دو لاکھ ایکڑ زمین غریبوں کو دی تاکہ وہ اپنی روزگار کا سلسلہ شروع کرسکیں۔