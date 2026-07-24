بلوچستان کے علاقے خضدار میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے ایک بار پھر عوام دشمن شرپسندانہ کارروائی کی اور دہشت گردوں نے بلوچ شہری کی ڈیزل سے بھری گاڑی کو نذر آتش کردیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق فتنۃ الہندوستان کے شرپسند عوام کے جان ومال کے دشمن بن گئے ہیں اور خضدار ہڑنبو کراس کے قریب دہشت گردوں نے بلوچ شہری کی ڈیزل سے بھری گاڑی کو آگ لگا دی۔
متاثرہ شہری نے ویڈیو بیان میں دعویٰ کیا کہ اس کی گاڑی کودہشت گردوں نے چھین کرآگ لگا دی۔
متاثرہ شہری نے بتایا کہ یہ گاڑی میرے اور میرے خاندان کا واحد ذریعہ معاش تھی، متاثرہ شہری نے حکومت اور اداروں سے نقصان کے بدلے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
ماہرین کے مطابق عام شہریوں اور ان کے روزگار کو نشانہ بنانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دہشت گردوں کا واحد مقصد خوف و ہراس پھیلانا اور بلوچ عوام کوعدم تحفظ کا شکار بنانا ہے اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ یہ دہشت گرد بلوچوں کے حقوق کے نام پر خود بے گناہ بلوچ شہریوں، مزدوروں اور تاجروں ہی کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہےکہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد عناصر کی کارروائیاں ثابت کرتی ہیں کہ ان کا کسی مذہب یا قوم سےکوئی تعلق نہیں، ان کامقصد صرف بلوچستان میں بدامنی پھیلانا ہے۔