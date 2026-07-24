جعلی شناخت سے بچنے کے لیے فیس بک ویرائیفائیڈ فیچر کا اجراء

کمپنی کے مطابق یہ مفت فیچر مرحلہ وار مختلف ممالک میں متعارف کرایا جا رہا ہے

ویب ڈیسک July 24, 2026
facebook whatsup

مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے ذریعے جعلی شناختیں بنانا آسان ہونے کے بعد فیس بک صارفین کی اصل شناخت کی تصدیق کے لیے نیا فیس بُک ویریفائیڈ بیج متعارف کرا رہا ہے، جو صارفین کو مفت فراہم کیا جائے گا۔

کمپنی کے مطابق ویریفکیشن حاصل کرنے کے لیے صارف کو صرف ایک مختصر ویڈیو سیلفی ریکارڈ کرنا ہوگی، جسے فیس بک اکاؤنٹ پر موجود پروفائل تصاویر سے ملا کر تصدیق کرے گا کہ اکاؤنٹ واقعی اسی شخص کا ہے۔ یہ عمل چند منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کسی قسم کی سبسکرپشن فیس ادا نہیں کرنا پڑے گی۔

تاہم، یہ سہولت ہر صارف کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔ ویریفکیشن کے لیے صارف کی عمر کم از کم 18 سال ہونا ضروری ہے جبکہ اکاؤنٹ فیس بک کی پالیسیوں کے مطابق فراڈ، دھوکا دہی اور گمراہ کن سرگرمیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر اکاؤنٹ میں غیر مستند سرگرمیوں کے شواہد ملے تو ویریفائیڈ بیج جاری نہیں کیا جائے گا۔

فیس بک نے واضح کیا ہے کہ فی الحال پیجز اور پروفیشنل موڈ اکاؤنٹس اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں۔

کمپنی کے مطابق یہ فیچر مرحلہ وار مختلف ممالک میں متعارف کرایا جا رہا ہے اور بعد ازاں دنیا بھر کے صارفین تک توسیع دی جائے گی، اس لیے اگر یہ آپ کے اکاؤنٹ پر ابھی نظر نہیں آ رہا تو امکان ہے کہ آنے والے مراحل میں دستیاب ہو جائے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب میں پہلی بار جنگلی حیات کے لیے پورٹیبل ایکسرے سروس شروع

Express News

جعلی شناخت سے بچنے کے لیے فیس بک ویرائیفائیڈ فیچر کا اجراء

Express News

روبوٹ اب آپ کے صرف سوچنے پر عمل کریں گے، دماغ سے مشین چلانے والی نئی ٹیکنالوجی متعارف

Express News

یورپی یونین نے گوگل پر ایک ارب ڈالر جرمانہ کردیا

Express News

کیا ہمیشہ جوان رہنا ممکن ہوگا؟ سائنسدانوں نے ایک حیران کن سمندری جاندار میں امید کی نئی کرن ڈھونڈ لی

Express News

انسٹاگرام نے صارفین کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرا دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو