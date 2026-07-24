مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے ذریعے جعلی شناختیں بنانا آسان ہونے کے بعد فیس بک صارفین کی اصل شناخت کی تصدیق کے لیے نیا فیس بُک ویریفائیڈ بیج متعارف کرا رہا ہے، جو صارفین کو مفت فراہم کیا جائے گا۔
کمپنی کے مطابق ویریفکیشن حاصل کرنے کے لیے صارف کو صرف ایک مختصر ویڈیو سیلفی ریکارڈ کرنا ہوگی، جسے فیس بک اکاؤنٹ پر موجود پروفائل تصاویر سے ملا کر تصدیق کرے گا کہ اکاؤنٹ واقعی اسی شخص کا ہے۔ یہ عمل چند منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کسی قسم کی سبسکرپشن فیس ادا نہیں کرنا پڑے گی۔
تاہم، یہ سہولت ہر صارف کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔ ویریفکیشن کے لیے صارف کی عمر کم از کم 18 سال ہونا ضروری ہے جبکہ اکاؤنٹ فیس بک کی پالیسیوں کے مطابق فراڈ، دھوکا دہی اور گمراہ کن سرگرمیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر اکاؤنٹ میں غیر مستند سرگرمیوں کے شواہد ملے تو ویریفائیڈ بیج جاری نہیں کیا جائے گا۔
فیس بک نے واضح کیا ہے کہ فی الحال پیجز اور پروفیشنل موڈ اکاؤنٹس اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں۔
کمپنی کے مطابق یہ فیچر مرحلہ وار مختلف ممالک میں متعارف کرایا جا رہا ہے اور بعد ازاں دنیا بھر کے صارفین تک توسیع دی جائے گی، اس لیے اگر یہ آپ کے اکاؤنٹ پر ابھی نظر نہیں آ رہا تو امکان ہے کہ آنے والے مراحل میں دستیاب ہو جائے۔