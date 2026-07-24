پیپلزپارٹی نے اجازت نہ ملنے پر مینار پاکستان سے جلسے کا مقام تبدیل کردیا

مینار پاکستان پر اجازت نہ ملنے پر پیپلزپارٹی کا گورنر ہاؤس پنجاب میں ورکرز کنونشن منعقد کرنے کا اعلان

ویب ڈیسک July 25, 2026
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پیپلزپارٹی نے مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ ملنے پر گورنر ہاؤس ہاؤس میں پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

پاکستان پیپلزپارٹی لاہور کے صدر فیصل میر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پیپلز پارٹی نے آج گورنر ہاؤس میں جلسے کا فیصلہ کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے پرنسپل سیکریٹری کی زبانی اجازت کی یقین دہانی کے بعد ہم دو روز سے مینار پاکستان پر جلسے کی تیار کررہے تھے اور اسٹیج بھی تیار کرلیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ صبح ہمیں کہا گیا کہ آپ جلسہ نہیں کرسکتے اور اس کی اجازت نہیں ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے ہزاروں جیالے یہاں موجود تھے۔ صورت حال کو دیکھتے ہوئے پارٹی قیادت نے ہدایت دی ہے کہ مینار پاکستان سے جلسے کا مقام تبدیل کر دیں اور گورنر ہاؤس میں ورکرز کنونشن کریں۔

انہوں نے کاہ کہ جون کی 8 تاریخ کو درخواست دی تھی اس کے باوجود بھی اجازت نہیں دی گئی، ہم نے جہاں جہاں جلسے کے بینرز لگائے آدھے گھنٹے میں اتار لیے گئے۔

اس سے قبل مینار پاکستان پر جلسے کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور حکومت کے درمیان رابطہ ہوا جس پر دونوں جماعتوں نے مذاکرات کیے اور معاملہ خوش اسلوبی سے حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔

اس سے قبل پیپلزپارٹی نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے لاہور کے ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری احمد گھمن اور آفس سیکریٹری عاطف کھوکھر گرفتار کرلیا ہے تاہم پولیس نے اس دعوے کا انکار کیا۔
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