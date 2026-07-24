انگلش کرکٹ ٹیم برمنگھم فینکس کی جانب سے پاکستانی اسپنر عثمان طارق کی نیٹ پریکٹس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانے کے بعد فٹبال اسٹار جوڈ بیلنگھم کا مختصر مگر دلچسپ تبصرہ صارفین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔
برمنگھم فینکس نے انسٹاگرام پر عثمان طارق کی بولنگ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں مزاحیہ انداز اپنایا اور لکھا، "انسٹاگرام اس لیے مزے کا ہے کہ ہم ٹریننگ کی ویڈیو پوسٹ کریں اور ایرلنگ نام کا کوئی شخص آکر صرف 'Nice' لکھ دے۔"
یہ جملہ مانچسٹر سٹی کے اسٹار فارورڈ ایرلنگ ہالینڈ کی اس عادت کی طرف اشارہ تھا جس میں وہ مختلف کھلاڑیوں اور ٹیموں کی پوسٹس پر صرف ’نائس‘ لکھ کر تبصرہ کرتے ہیں۔
بعد ازاں، برمنگھم فینکس نے اپنی ہی پوسٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے جوڈ بیلنگھم کو بھی ٹیگ کیا اور لکھا کہ شاید "جوڈ بیلنگھم بھی 'Nice' کہہ دیں"۔
کچھ ہی دیر بعد ریال میڈرڈ اور انگلینڈ کے مڈفیلڈر جوڈ بیلنگھم نے واقعی پوسٹ پر صرف ایک لفظ ’نائس‘ لکھ کر جواب دیا، جس کے بعد یہ تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا۔
بیلنگھم کا برمنگھم فینکس سے خاص تعلق بھی ہے۔ گزشتہ ماہ انہیں فرنچائز کا اقلیتی شیئر ہولڈر بنایا گیا تھا اور ان کے پاس کلب کے 1.2 فی صد حصص ہیں۔
واضح رہے کہ برمنگھم فینکس نے رواں سال دی ہنڈرڈ کی نیلامی میں پاکستانی اسپنر عثمان طارق کو 1 لاکھ 40 ہزار پاؤنڈ میں اپنے اسکواڈ کا حصہ بنایا تھا جس کے بعد وہ اس سیزن میں فرنچائز سے منسلک ہونے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بنے۔
عثمان طارق اس وقت واروک شائر کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔