کراچی: موچکو پولیس کی بڑی کارروائی، 66 کلو اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد، 2 ملزمان گرفتار

دونوں ملزمان بلوچستان سے ایک لینڈ کروزر میں چرس کی بھاری کھیپ چھپا کر کراچی لا رہے تھے

ویب ڈیسک July 24, 2026
facebook whatsup

کراچی کے علاقے موچکو میں پولیس اور وفاقی حساس ادارے نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بین الصوبائی منشیات اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی اور دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت محمد فیصل اور عبدالولی کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دونوں ملزمان بلوچستان سے ایک لینڈ کروزر میں چرس کی بھاری کھیپ چھپا کر کراچی لا رہے تھے۔

مشترکہ کارروائی کے دوران گاڑی کی تلاشی لینے پر اس میں خفیہ طور پر چھپائی گئی 66 کلوگرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر لی گئی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان برآمد ہونے والی منشیات کراچی کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرنا چاہتے تھے، تاہم بروقت کارروائی سے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔

پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سیاسی جماعت کے کارکن کے قتل میں ملوث ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک

Express News

پیپلزپارٹی نے اجازت نہ ملنے پر مینار پاکستان سے جلسے کا مقام تبدیل کردیا

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل پانچویں روز بھی اضافہ کردیا

Express News

پشاور؛ حسن خیل میں دہشت گردوں کا کواڈ کاپڑ سے پولیس چوکی پر حملہ، تین اہلکار زخمی

Express News

کوہاٹ حملے میں کسٹمز افسر اور اہلکار کی شہادت بڑا سانحہ ہے، چیئرمین ایف بی آر

Express News

پنجاب میں پہلی بار جنگلی حیات کے لیے پورٹیبل ایکسرے سروس کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو