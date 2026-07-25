بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی، 3500 کشمیری گرفتار، مکانات دھماکے سے اُڑا دیے

تحریک آزادی سے خوفزدہ مودی سرکارایک بارپھرمعصوم کشمیریوں پر ٹوٹ پڑی

ویب ڈیسک July 25, 2026
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مسلمان دشمنی کے ایجنڈے پرقائم مودی سرکار کشمیریوں کے حق خودارادیت کو دبانے کیلئے ظلم وجبرکی ہرحد عبورکررہی ہے۔

بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیرمیں پولیس اہلکار کے قتل کے بعد ہزاروں کشمیریوں کو ناصرف زیرِ حراست لے لیا بلکہ املا ک کو بھی گرانا شروع کردیا۔

بھارتی جریدے انٹرنیشنل بزنس ٹائمز کے مطابقضلع اننت ناگ میں پولیس اہلکارکے قتل کے بعد کریک ڈاؤن، جموں وکشمیر میں سیاسی تنازع شدت اختیارکرگیا۔

کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پولیس اہلکار کے قتل کے بعد قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں 2 رہائشی مکانات کو دھماکے سے اڑا دیا ۔

بھارتی فورسز نے بڑے پیمانے پر چھاپوں کے دوران تقریباً 3500 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ ترک نیوز ایجنسی ٹی آرٹی نے بھی قابض فورسزکی جانب سے ہزاروں کشمیریوں کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔

وزیراعلیٰ عمرعبداللہ نے کشمیریوں کی گرفتاریوں پرغم وغصے کااظہار کرتے ہوئے کہا کہ؛
ہم نے پہلگام حملے کے بعد بھی بھارت سرکارکی طرف سے ایسی ہی صورتحال دیکھی تھی۔

سابق وزیراعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہزاروں کشمیریوں کی گرفتاری اور گھروں کی مسماری اجتماعی سزا ہے، جس کی جمہوریت میں کوئی جگہ نہیں۔

انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بھارتی حکومت نے جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور جبر میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔

مقبوضہ کشمیرمیں بڑھتےمظالم سے ظاہرہوتا ہے کہ مودی حکومت کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام ثابت ہورہی ہے۔
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