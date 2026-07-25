لاہور: گڑھی شاہو میں گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور بچی جاں بحق

واقعے میں معین کی دوسری بیٹی ایمل معجزانہ طور پر محفوظ رہی

ویب ڈیسک July 25, 2026
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فوٹو: فائل
لاہور:

لاہور کے علاقے گڑھی شاہو ریلوے کالونی میں فاروقیہ مسجد کے قریب گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور ایک بچی جاں بحق ہوگئے۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق چھت گرنے سے چار افراد ملبے تلے دب گئے جن میں سے دو خواتین سمیت تین افراد جاں بحق ہوگئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت معین، اس کی اہلیہ نورین اور بیٹی فاطمہ کے نام سے ہوئی۔

واقعے میں معین کی دوسری بیٹی ایمل معجزانہ طور پر محفوظ رہی۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سرچ آپریشن مکمل کر لیا ہے اور حکام کے مطابق ملبے تلے مزید کوئی شخص موجود نہیں۔

ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ چھت بوسیدہ ہونے کے باعث زمین بوس ہوئی۔ امدادی کارروائی میں ریسکیو کی 6 گاڑیوں سمیت 20 اہلکاروں نے حصہ لیا۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق مسلسل بارش کے باعث گھر کی بوسیدہ چھت زمین بوس ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ المناک حادثہ پیش آیا۔

دوسری جانب بیدیاں روڈ پر بھی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے، لدھڑ اسٹاپ بیدیاں روڈ پر چھت گرنے کا واقعہ علی الصبح پیش آیا، زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کیئے نزدیکی اسپتال منتقل کردیا گیا۔

 
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