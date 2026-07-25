راولپنڈی: کاروبار ہتھیانے کے لالچ میں پارٹنر کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار

ایک ہفتہ قبل بزنس پارٹنر طالب حسین کو سر میں اینٹ مار کر قتل کیا تھا

ویب ڈیسک July 25, 2026
facebook whatsup

راولپنڈی رتہ امرال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کاروبار ہتھیانے کے لالچ میں پارٹنر کو قتل کرنے والے ملزم  کو گرفتار کرلیا۔ 

ترجمان راولپنڈی پولیس نے کہا کہ ملزم نے ایک ہفتہ قبل بزنس پارٹنر طالب حسین کو سر میں اینٹ مار کر قتل کیا تھا، رتہ امرال پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے ملزم کو شامل تفتیش کیا، ملزم نے دوران تفتیش ٹک شاپ کی لالچ میں پارٹنر کو قتل کرنے کا انکشاف کر لیا۔

ایس پی راول سعد ارشد نے کہا کہ زیر حراست شخص کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا، ملزم کتنا ہی شاطر کیوں نا ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سیاسی جماعت کے کارکن کے قتل میں ملوث ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک

Express News

پیپلزپارٹی نے اجازت نہ ملنے پر مینار پاکستان سے جلسے کا مقام تبدیل کردیا

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل پانچویں روز بھی اضافہ کردیا

Express News

پشاور؛ حسن خیل میں دہشت گردوں کا کواڈ کاپڑ سے پولیس چوکی پر حملہ، تین اہلکار زخمی

Express News

کوہاٹ حملے میں کسٹمز افسر اور اہلکار کی شہادت بڑا سانحہ ہے، چیئرمین ایف بی آر

Express News

پنجاب میں پہلی بار جنگلی حیات کے لیے پورٹیبل ایکسرے سروس کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو