آزاد کشمیر کے عوام مسائل کا حل چاہتے ہیں تو شیر پر مہر لگائیں، رانا ثنا

مظفرآباد میں وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ خان اور وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے تھکیال فتح پور اور کھائی رٹہ میں انتخابی مہم کے دوران بڑے شمولیتی جلسوں سے خطاب کیا۔
اس موقع پر مقامی برادریوں اور عمائدین نے پاکستان مسلم لیگ (ن) میں شمولیت کا اعلان کیا۔ دونوں رہنماؤں نے نئے شامل ہونے والوں کو پارٹی پرچموں والے اسکارف پہنائے۔
رانا ثناء اللہ اور انجینئر امیر مقام نے ایل اے 13 کھائی رٹہ اور ایل اے 9 تھکیال فتح پور کے انتخابی حلقوں کا بھی دورہ کیا، جہاں کارکنوں نے بڑی ریلیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر کارکنوں اور عوام نے گل پاشی کی، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور پارٹی قیادت کے حق میں نعرے لگائے۔
جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام اگر اپنے مسائل کا حل اور وعدوں کی تکمیل چاہتے ہیں تو شیر پر مہر لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) نے آزاد کشمیر کا بجٹ دوگنا کیا تھا، اب اسے دس گنا کریں گے۔
انجینئر امیر مقام نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) کو ووٹ دینے کا مطلب ترقی، عوام کی خوشحالی اور وعدوں کی تکمیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ (ن) کی حکومت بنائیں، نواز شریف آپ کو ترقی کی ضمانت دیتا ہے۔
بعد ازاں وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ خان اور وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام فتح پور میں مرحوم پارٹی کارکن ملک عاشق پرویز کے گھر گئے، جہاں انہوں نے اہل خانہ سے تعزیت، فاتحہ خوانی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔
اس موقع پر رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ ملک عاشق پرویز نے پارٹی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں، ان کی وفات پارٹی کا بڑا نقصان ہے، جبکہ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ پارٹی کارکن ہماری عزت اور ہمارے دست و بازو ہیں۔