’اگلی باری مودی کی‘، وزیر تعلیم کے مستعفی ہونے کے بعد طلبہ نے جشن میں نئے نعرے لگانا شروع کر دیے

سی جے پی نے واضح کیا ہے کہ احتجاج صرف وزیرِ تعلیم کے استعفے پر ختم نہیں ہوگا۔

ویب ڈیسک July 25, 2026
facebook whatsup

بھارتی وزیرِ تعلیم دھرمیندر پردھان کے مستعفی ہونے کے بعد اب طلبہ وزیر اعظم نرندرہ مودی کے استعفے کا مطالبہ کرنے لگے۔

جشن کے مناظر:
احتجاجی مقام سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ استعفے کے اعلان کے بعد سی جے پی کے حامی بھرپور جشن منا رہے ہیں۔
 

 

 

 

’اگلی باری مودی کی‘:

احتجاج کے دوران طلبہ یہ نعرہ بھی لگاتے ہوئے دکھے کہ ’’اگلی باری اب مودی کی‘‘۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طلبہ کا احتجاج مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے.

سی جے پی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ احتجاج صرف وزیرِ تعلیم کے استعفے پر ختم نہیں ہوگا۔ 

جماعت نے کہا کہ وہ متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ دینے، احتجاج کرنے والے طلبہ پر لاٹھی چارج کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کرنے اور مظاہرین کے خلاف کسی بھی قسم کی تادیبی کارروائی نہ کرنے سمیت اپنے دیگر مطالبات پر بھی قائم ہے۔




 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران کا خطے کی ریاستوں کے شہریوں کو امریکی تنصیبات سے 500 میٹر دور رہنے پر زور

Express News

عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں کمی ریکارڈ

Express News

روس کا جدید ترین اسٹیلتھ جنگی طیارہ گر کر تباہ

Express News

گوگل پر 1 ارب ڈالر جرمانہ کیوں کیا؟ ٹرمپ یورپی یونین پر برہم؛ بھاری ٹیرف کی دھمکی

Express News

ہر ایرانی شہید کے بدلے ایک امریکی فوجی کو جہنم واصل کریں گے؛ کمانڈر فوج

Express News

بھارت؛ سوشل میڈیا کیلیے ویڈیوز بنانے والی تین لڑکیوں نے اپنے کیمرہ مین سے شادی کرلی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو