’اگلی باری مودی کی‘، وزیر تعلیم کے مستعفی ہونے کے بعد طلبہ نے جشن میں نئے نعرے لگانا شروع کر دیے

بھارتی وزیرِ تعلیم دھرمیندر پردھان کے مستعفی ہونے کے بعد اب طلبہ وزیر اعظم نرندرہ مودی کے استعفے کا مطالبہ کرنے لگے۔
جشن کے مناظر:
احتجاجی مقام سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ استعفے کے اعلان کے بعد سی جے پی کے حامی بھرپور جشن منا رہے ہیں۔
’اگلی باری مودی کی‘:
احتجاج کے دوران طلبہ یہ نعرہ بھی لگاتے ہوئے دکھے کہ ’’اگلی باری اب مودی کی‘‘۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طلبہ کا احتجاج مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے.
سی جے پی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ احتجاج صرف وزیرِ تعلیم کے استعفے پر ختم نہیں ہوگا۔
جماعت نے کہا کہ وہ متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ دینے، احتجاج کرنے والے طلبہ پر لاٹھی چارج کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کرنے اور مظاہرین کے خلاف کسی بھی قسم کی تادیبی کارروائی نہ کرنے سمیت اپنے دیگر مطالبات پر بھی قائم ہے۔