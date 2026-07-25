نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار اور بیلاروس کے وزیرخارجہ میکسم ریزینکوف نے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
دفترخارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے موقع پر کرغزستان کے شہر چولپون آتا میں بیلاروس کے وزیر خارجہ میکسم ریزینکوف سے ملاقات کی۔
انہوں نے بتایا کہ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بیلاروس کے دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا اور اس موقع پر اسلام آباد میں 11 اور 12 اگست 2026 کو ہونے والے پاکستان۔بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کے نویں اجلاس اور اعلیٰ سطح کے روابط کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے اقتصادی و تجارتی تعاون کے فروغ، دفاع، زراعت، ٹیکنالوجی اور افرادی قوت کے تبادلے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا، انہوں نے 2025 تا 2027 کے جامع تعاون کے روڈ میپ پر عمل درآمد کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔
ترجمان دفترخارجہ کے مطابق علاقائی صورت حال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی گفتگو ہوئی۔
اس موقع پر بیلاروس کے وزیر خارجہ میکسم ریزینکوف نے امریکا اور ایران کی صورت حال کے دوران مکالمے کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی بھی تعریف کی۔