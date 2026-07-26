کِمچی مائیکرو پلاسٹک کے خلاف مددگار، ابتدائی تحقیق میں امید افزا نتائج

مطالعے میں کِمچی سے حاصل کیے گئے لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا کے ایک مخصوص جرثومے کا جائزہ لیا گیا

ویب ڈیسک July 26, 2026
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سائنس دان اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ کوریا کی مشہور خمیر شدہ غذا کِمچی انسانی جسم سے مائیکرو پلاسٹک خارج کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

ابتدائی تحقیق کے مطابق کِمچی میں پائے جانے والے بعض مفید بیکٹیریا ہاضمے کے دوران مائیکرو پلاسٹک کے ذرات سے چمٹ جاتے ہیں اور انہیں جسم سے خارج ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔

ماہرین کے مطابق مائیکرو پلاسٹک کے انتہائی باریک ذرات انسانی خون، پھیپھڑوں اور حتیٰ کہ نال (پلاسنٹا) میں بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ ذرات خوراک، پانی اور ہوا کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں، جس کے باعث صحت عامہ کے حوالے سے تشویش بڑھ رہی ہے۔

رپورٹ کے مطابق ایک ابتدائی مطالعے میں کِمچی سے حاصل کیے گئے لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا کے ایک مخصوص جرثومے کا جائزہ لیا گیا۔

تحقیق میں معلوم ہوا کہ جن چوہوں کو یہ پروبائیوٹک دیا گیا، ان کے فضلے کے ذریعے مائیکرو پلاسٹک کی مقدار تقریباً دوگنا خارج ہوئی جبکہ لیبارٹری تجربات میں یہی بیکٹیریا تقریباً 57 فی صد مائیکرو پلاسٹک ذرات سے چمٹ گیا۔

تاہم ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ان نتائج سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عام کِمچی کھانے سے انسانوں میں بھی یہی اثرات سامنے آئیں گے۔ اس حوالے سے حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے انسانی سطح پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
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