وزیرتعلیم مستعفی، جین زی کو بہت ہلکا لیتی تھی، سوناکشی کی کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک

آپ جانتے نہیں ہو آپ نے ناقابل یقین کام کیا ہے، میں بھی جین زی بننا چاہتی ہوں، اداکارہ

ویب ڈیسک July 25, 2026
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بھارت کے نوجوان جین زیز کی بنائی گئی کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے بعد وزیرتعلیم دھرمیندر پردھان نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس پر اداکارہ سوناکشی سنہا نے منفرد انداز میں نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

بھارتی دارالحکومت میں گزشتہ چار روز سے نوجوان طلبا کا پیپر لیک کے خلاف احتجاج جاری تھا اور اُن کا مطالبہ تھا کہ وزیر تعلیم کو عہدے سے ہٹایا جائے۔

مظاہرین کے خلاف طاقت کا مظاہرہ ہوا تو اپوزیشن جماعتوں، بالی ووڈ شخصیات اور سول سوسائٹی سمیت عوام بالخصوص نوجوانوں کی بڑی تعداد نے نہ صرف حمایت کی بلکہ احتجاج کیلیے مظاہرے میں بھی پہنچے۔

مظاہرین کو ٹھنڈا کرنے کیلیے بھارتی وزیراعظم نے دو روز قبل ویڈیو بیان جاری کرکے یقین دہانی بھی کرائی تاہم انہوں نے احتجاج ختم کرنے سے انکار کردیا تھا جس کے بعد بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا پڑا۔

بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے کو مظاہرین، سول سوسائٹی اور اپوزیشن جماعتوں نے جمہوریت کی فتح اور جین زی کی بڑی کامیابی قرار دیا جبکہ کاکروچ جنتا پارٹی نے کہا کہ اُن کے دیگر مطالبات جن میں دھرنے کے دوران مرنے والوں کے اہل خانہ کو فی کس ایک کروڑ روپے حکومتی امداد اور شفاف تحقیقات پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔

استعفے کی خبر پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کاکروچ جنتا پارٹی کے رہنما نے کہا کہ ’بولا جاتا تھا کہ حکومت کا کوئی بندہ استعفیٰ نہیں دیتا مگر ہم نے اسے ممکن بنایا، استعفیٰ لیا جاتا ہے اُس کے لیے ایسے ڈٹ جانا ضروری ہے‘۔

بھارتی وزیرتعلیم کے استعفے پر بالی ووڈ اداکارہ سوناکشی سنہا نے اپنی منفرد ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کر کے جین زی سے غلط فہمی پر معذرت بھی کی۔

انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں سمجھتی تھی جین زی کچھ نہیں کرسکتے، یہ تھکتے اور گھر جاکر سوجاتے ہیں مگر انہوں نے تو تاریخ رقم کردی ہے۔ سوناکشی نے مزید کہا کہ جین زی آپ کو سیلوٹ کرتی ہوں اور میں بھی اب جین زی بننا چاہتی ہوں۔
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