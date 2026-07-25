ایک نئی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے استعمال ہونے والی بعض مشہور ادویات کے استعمال سے بال جھڑنے (ایلوپیشیا) کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
تحقیق کے مطابق جی ایل پی-1 گروپ کی ادویات (جن میں مونجارو، اوزمپک اور ویگووی شامل ہیں) استعمال کرنے والے متعدد افراد نے بال جھڑنے کی شکایات متعلقہ اداروں کو رپورٹ کی ہیں۔ تقریباً 50 ہزار افراد پر مبنی نئی تحقیق بھی اس ممکنہ تعلق کی تائید کرتی ہے۔
یہ ادویات بنیادی طور پر ذیابیطس ٹائپ ٹو اور موٹاپے کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ جسم میں ایسے ہارمونز کی نقل کرتی ہیں جو خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے اور بھوک کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
یونیورسٹی آف پنسلوانیا ہیلتھ سسٹم کے محققین نے جی ایل پی-1 ادویات استعمال کرنے والے افراد کا موازنہ ذیابیطس کی دیگر ادویات استعمال کرنے والوں سے کیا اور بال جھڑنے کی شرح کا جائزہ لیا۔
تحقیق میں بتایا گیا کہ امریکی ریگولیٹری اداروں کو خاص طور پر سیماگلوٹائیڈ اور ٹیرزیپیٹائیڈ کے استعمال کے بعد بال جھڑنے کی متعدد شکایات موصول ہو چکی ہیں۔
برطانیہ کی میڈیسنز اینڈ ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ریگولیٹری ایجنسی کے مطابق صرف 2026 کے دوران ٹیرزیپیٹائیڈ سے متعلق بال جھڑنے کی 399 رپورٹس موصول ہوئیں جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 541 تھی۔ اسی طرح سیماگلوٹائیڈ سے متعلق 2026 میں 148 اور گزشتہ سال 164 شکایات درج کی گئیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ تحقیق میں ان ادویات اور بال جھڑنے کے درمیان ممکنہ تعلق سامنے آیا ہے۔ تاہم، اس تعلق کی حتمی تصدیق کے لیے مزید طبی تحقیق کی ضرورت ہے۔