آزاد کشمیر الیکشن میں ڈیوٹی کیلیے چاروں صوبوں سے 16 ہزار اہلکار مظفر آباد پہنچ گئے

پنجاب سے 14 ہزار جبکہ سندھ سے 2 ہزار اہلکار آزاد کشمیر بھیجے گئے ہیں

July 25, 2026
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لاہور:آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے لئے ملک بھر سے پولیس فورس مصظفرآباد پہنچ ئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق چاروں صوبوں، گلگت بلتستان سے 16 ہزار اہلکار آزاد کشمیر میں ڈیوٹی کیلیے بھیجے گئے ہیں۔

پنجاب سے 14 ہزار، سندھ سے 2 ہزار، خیبرپختونخوا سے 500، بلوچستان سے 200 اور گلگت بلتستان سے 100 اہلکار روانہ ہوئے۔

سینٹرل پولیس پنجاب کے مطابق لاہور پولیس سے 1550، ننکانہ صاحب سے 100، شیخوپورہ سے 140، قصور سے 110،گوجرانوالہ سے 250، اس کے علاوہ منڈی بہاء الدین  اور حافظ آباد سے 100 اہلکار آزاد کشمیر الیکشن ڈیوٹی کیلیے بھیجے گئے ہیں۔
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