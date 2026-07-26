آئی پیڈ صارفین کے لیے خوشخبری، واٹس ایپ میں چار نئے فیچرز متعارف

واٹس ایپ کے مطابق یہ تمام نئے فیچرز مرحلہ وار دنیا بھر کے صارفین کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں

ویب ڈیسک July 26, 2026
facebook whatsup

انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے چار نئے فیچرز متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے، جن میں سب سے نمایاں اپ ڈیٹ آئی پیڈ استعمال کرنے والوں کے لیے ہے۔

نئی اپ ڈیٹ کے تحت اب صارفین آئی پیڈ پر براہِ راست واٹس ایپ اکاؤنٹ بنا سکیں گے اور اس کے لیے پہلے کسی موبائل فون سے لنک کرنا ضروری نہیں ہوگا۔

صارفین آئی پیڈ پر ہی رجسٹریشن مکمل کرکے فوری طور پر واٹس ایپ استعمال کر سکیں گے جس سے ایپ کا استعمال مزید آسان ہو جائے گا۔

واٹس ایپ نے ایپل کار پلے اور اینڈرائیڈ آٹو کے لیے بھی نئی سہولیات شامل کی ہیں۔

اب صارفین گاڑی چلاتے ہوئے ہینڈز فری انداز میں پیغامات سن اور ان کا جواب دے سکیں گے، کالز کر سکیں گے، کال ہسٹری دیکھ سکیں گے اور پسندیدہ رابطوں تک گاڑی کی اسکرین سے آسانی سے رسائی حاصل کر سکیں گے۔

اس کے علاوہ پی ڈی ایف فائلز کے استعمال کو بھی بہتر بنایا گیا ہے۔ اب صارفین پی ڈی ایف فائلیں ڈاؤن لوڈ کیے بغیر ہی واٹس ایپ میں کھول سکیں گے جبکہ انہیں ہائی لائٹ کرنے اور نوٹس شامل کرنے جیسی بنیادی ایڈیٹنگ سہولت بھی دستیاب ہوگی۔

ایک اور نئے فیچر کے تحت ایپل فیچر اور سپاٹیفائی استعمال کرنے والے صارفین اب اپنے زیرِ سماعت گانے کو براہ راست واٹس ایپ اسٹیٹس پر شیئر کر سکیں گے۔

واٹس ایپ کے مطابق یہ تمام نئے فیچرز مرحلہ وار دنیا بھر کے صارفین کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گوگل نے صارفین کے لیے نیا سیکیورٹی فیچر متعارف کرا دیا

Express News

پنجاب میں پہلی بار جنگلی حیات کے لیے پورٹیبل ایکسرے سروس شروع

Express News

سونی نے نیا ایف ایکس 5 کیمرا متعارف کرا دیا

Express News

جعلی شناخت سے بچنے کے لیے فیس بک ویرائیفائیڈ فیچر کا اجراء

Express News

روبوٹ اب آپ کے صرف سوچنے پر عمل کریں گے، دماغ سے مشین چلانے والی نئی ٹیکنالوجی متعارف

Express News

یورپی یونین نے گوگل پر ایک ارب ڈالر جرمانہ کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو