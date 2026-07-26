چین، پاکستان کی عسکری طاقت کا خوف، بھارت نے بحری بیڑے میں اضافہ تیز کردیا

چین اور پاکستان سے دشمنی میں بھارت کا جنون بڑھتا جارہا ہے جس کا ثبوت 2035 تک بھارتی نیوی میں 200 جنگی جہازوں کی شمولیت کا منصوبہ ہے۔
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق ہر چھ ہفتے یا اس کے بعد بھارتی شپ یارڈ ایک نیا جنگی جہاز بحری فوج میں داخل کروارہا ہے اور تیاری کی یہ رفتار بےمقصد نہیں ہے۔
اگلی دہائی کے اندر اندر اپنی نیوی میں 200 بحری جہازوں کو شامل کرنے کے بھارتی عزائم کے پیچھے محرک چین اور پاکستان کی بڑھتی عسکری طاقت ہے۔ چین نے دنیا کے سب سے بڑے بحری بیڑے کو وسعت دی ہے اور پاکستان نے چینی ساختہ جدید حملہ آور آبدوزوں کو شامل کیا ہے جس سے بحر ہند میں بھارتی کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔
عسکری تجزیہ کار رواں ماہ بھارتی نیوی میں اسٹیلتھ فریگیٹ آئی این ایس مہندرگیری اور آبدوز ہنٹر مالوان کی شمولیت کو اسی کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دونوں داخلی سطح پر بنائے گئے سمندری جنگی جہاز اس بات کے ثبوت ہیں کہ بھارت غیر ملکی سپلائرز پر انحصار کم کرتے ہوئے اپنے بحری بیڑے میں اضافہ کررہا ہے۔
مہندرگیری کو بھارتی نیوی کے جنگی جہاز ڈیزائن بیورو نے ڈیزائن کیا ہے اور 75 فیصد بھارتی مواد کے ساتھ مازاگون ڈاک شپ بلڈرز کے ذریعہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ نیوی میں شامل ہونے والا چھٹا نیل گیری کلاس جہاز ہے۔ ساتواں جہاز وندھیاگیری نیوی میں سروس میں شامل ہونے والا ہے جبکہ اگلی جنریشن کے جنگی جہاز جیسے کوڈ نیم پراجیکٹ 17 براوو سروس میں آنے کیلئے پہلے ہی قطار میں کھڑے ہیں۔
بھارتی بحریہ کی بحریہ کے پاس اس وقت تقریباً 150 بحری جہاز ہیں جن میں سے تقریباً 135 کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فرنٹ لائن جنگجو جیسے فریگیٹس، ڈسٹرائر اور آبدوز ہیں جبکہ تقریباً 50 مزید زیر تعمیر ہیں۔
سابق ریئر ایڈمرل سنجے مسرا کا کہنا تھا کہ صحیح محرکات کو دیکھتے ہوئے ہم اس اعداد و شمار سے بھی تجاوز کر سکتے ہیں۔ بھارت کو اب مستقل اسٹینڈ بائی پر خود ساختہ بحری بیڑوں کی ضرورت ہے، ایک ایسی پوزیشن جس میں کافی زیادہ جنگی جہازوں اور امدادی جہازوں کی ضرورت ہوگی۔
صرف پچھلے ڈیڑھ ماہ میں بھارت نے مقامی طور پر بنائے گئے پانچ جہازوں کو کمیشن کیا ہے۔ بھارت کا 2047 تک جہاز سازی میں مکمل خود انحصاری حاصل کرنے کا منصوبہ ہے بشمول تیاری کے اجزا بھی۔
تاہم سنجے مسرا نے اس منصوبے میں بنیادی کمزوریوں کی نشاندہی کی جس میں ناکافی انفراسٹرکچر، ہنر مند افرادی قوت اور سینسرز، ہتھیاروں کے نظام اور بجلی کی پیداوار جیسے شعبوں میں تکنیکی کمی شامل ہے۔
دہلی میں قائم انڈک ریسرچرز فورم کے تھنک ٹینک میں اسٹریٹجک مصروفیات اور شراکت داری کے ڈائریکٹر سری نواسن بالاکرشنن نے کہا کہ 200 جہازوں کا ہدف قابل حصول ہے لیکن گھریلو مینوفیکچرنگ کو اب بھی صلاحیت سے متعلقہ رکاوٹوں، ہنر مند افرادی قوت کی کمی اور اہم نظاموں کے لیے سپلائی چین کی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت کو ممکنہ طور پر غیر ملکی شراکت داروں، جیسے فرانس، روس، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ پروپلشن، سینسرز اور ہتھیاروں کے انضمام کے لیے تعاون اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کی ضرورت ہوگی۔
سری نواسن بالاکرشنن نے نوٹ کیا کہ بیجنگ کا بحری بیڑہ اب بھی بڑھ رہا ہے، جو بحرالکاہل ہند کے پار بھارت کے مفادات پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی طرف سے حال ہی میں چینی ساختہ ہینگور کلاس حملہ آبدوزوں کے حصول سے بھارت کی بے چینی مزید گہری ہوئی ہے۔